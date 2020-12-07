自由廣場》交通部光會給錢不是辦法

◎ 李坤隆

當初，為了解決疫情對旅遊業的衝擊，交通部立即進行旅遊補助的做法，效果確實不錯，因此交通部持續地推出相關政策，希望讓這股熱度可以協助旅遊業度過寒冬。基本上，這是面對疫情這種突如其來的危機，非常時期該有的非常做法。不過，有業者指出，當觀光局安心旅遊專案十月底結束後，屏東墾丁十一月住房率下滑逾三成，即使屏東縣政府從六月至年底提出「千團補助」計畫，交通部也於十二月至明年一月再推冬季平日團體旅遊補助，但就實際上看，墾丁旅宿係以自由行為主，加碼對於業者的實際助益不大。

旅遊補助就像兩面刃，當該有的產值逐漸消失之後，所有後遺症也不斷地浮現，就像業者所說的，當消費者吃上癮之後，政府還有什麼策略嗎？然而這個說法也有爭議，因為凡事都靠政府補助，是不負責任的心態。如果業者本身的服務及旅遊品質無法提升，如何讓消費者繼續上門？

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交通部要有解決旅遊補助兩難的策略，尤其在提升旅遊品質上，絕對要有更完整的配套，趁這個時機做出大幅度的調整與規劃，就像住宿費與物價的透明化，或是景點的變化與活動的規劃等，都可以與業者做出完整的溝通與規範，才可能讓我們的觀光產業更上層樓。

補助是非常時期的做法，消費者可能會上癮，但是交通部不能上癮。畢竟疫情總會過去，交通部如果不能在危機中找到新的出路，那麼，效益過後，恐怕會衍生更多的後遺症。

（作者為實踐大學高雄校區博雅課程教師）

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