自由廣場》「ＨＳＴＴ高防偽追蹤驗證」的選舉應用

◎ 呂勝峰

美國總統選舉結束後，遲遲無法公告結果，不只通訊投票成為爭論焦點，一個民主大國國民情感撕裂，全球均受影響。貴刊多日來「通訊投票千萬不可」的呼聲不絕於耳，筆者雖也反對通訊投票，但政黨競爭如果到達一定熱度，很多意外必須提前部署，何況我國政治情勢奇特，在野黨及其背後支持者，一直認為通訊投票最有可能助其勝選執政。如果通訊投票「突擊成功」確定施行，則相關規則要禁得起考驗，以科技配套措施未雨綢繆，就極其重要了。

「ＨＳＴＴ高防偽追蹤驗證（High Secure Track & Trace）」採用「明、暗追蹤碼」，具圖碼互驗基本技術。如使用在選票上，可分成「選票追蹤碼」，具開票自動化功能。另附可移除式選舉人「身分驗證碼」，配合自主秘密投票。

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每張選票內有隱形的圖形轉換對應碼，可複驗（double check）選票上的選票追蹤碼，辨別是原始選票或仿製選票，防杜假選票充數。

目前投票是選民在指定時間內，到指定地點接受身分驗證後，才能領得選票，以無記名方式秘密投票。通訊投票則是允許遠端自主驗證身分，所以其選票上應增加「身分驗證碼」，才能更嚴格的做身分驗證，及確保是自主意志秘密投票。

通訊投票基本規則，選舉人申請並接到通訊選票後，要先做遠端身分驗證，及自行預告投寄選票地點。機制會回報個別投票指定時間，投票者必須到投票（郵）地，依身分驗證回報所限定的每票專屬投票時間區段（分鐘），圈選、撕去個人「身分驗證碼」，密封選票，投寄並於選票封上列印投票時間。

這種機制，讓通訊投票者可取得任何一張正式選票，但經「身分驗證」後，該票則成為專屬選票；如不依選舉機關回報的時間、地點投票，則該選票自動成為廢票。投票時間及地點，每張選票設定不同，可防止投票者受迫交出選票，被拿去集中灌票。

這次美國總統大選為各國上了一堂課，通訊投票如果成為必要，如配套措施不足，對投票時、地沒有明確統一規範，後果就是「亂」。

通訊投票在可見的未來，將會是全球民主國家選舉共同的趨勢，如果真要採行，那麼可使用「ＨＳＴＴ高防偽追蹤驗證」機制，除可自動化開票作業，更可發揮嚴謹的防偽驗證效能，消弭爭端，對民主的譏諷與爭議也可休矣！

（作者為台灣商品數碼防偽技術發展教育基金會CEO）

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