自由廣場》救勞保 或可考慮寬鬆移民政策

◎ 沈迺訓

勞保黑洞一直是執政者的陰影，既不能無視，又擔心碰觸後會危及政權穩定。勞動部長許銘春在備詢時不經意地說出：「若勞保年改不啟動，基金預計在二○二六年用罄，政府每年撥補要新台幣八百億至一千億元才足夠。」也就是現任總統若無有效因應作為，下一任的總統將直接面臨勞保破產風暴。言下之意，頗有為勞保改革試水溫的意味。

年初總統大選，藍綠候選人在勞工政策中不約而同提出撥補政策。藍營提出兩年內編新台幣一千億元撥補勞保基金。綠營則提出每年投入二百億元，強化勞保基金財務的政策。

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喊價式的撥補，是爭取選民認同的特效藥，實際效果卻只能是安慰劑。據勞保局最新精算，截至二○一九年底應計給付精算現值約十一兆○二三九億元，已提存的基金準備僅七九一八億元，仍有逾十兆元的隱藏性負債未找到財源。也就是不論投入的是兩百億或五百億，對於填補黑洞而言都是杯水車薪。

況且，以最新中央政府總預算規模約二兆而言，連年投入兩百億起跳的撥補，等於每年將可用於其他公共建設支出，進而有望增加國庫收入的一％經費，無底洞式地投入單純增加支出的勞保基金。須知過度投入社福所造成的財政困難，已是世界各國的痛苦共識。

二○一六年，監察院曾針對社福支出預算達四九○七億元的規模，占各項政事別支出首位（約二十五％），超越教科文、經濟發展與國防支出的財政嚴重傾斜問題，要求政院檢討改進。足以說明勞保基金必須朝本身收支正常化方向解決，不應再依賴撥補式地討好人民。

除了「延後領、繳更多、領更少」的傳統解決模式，仍有其他政策工具可嘗試，擴大勞保繳納人口是個長久方向，例如：吸納香港移民、大膽嘗試外籍移工歸化等移民政策，只要有相關配套同步實施，應可試點施行。

尤其我國工作年齡人口於一○四年達最高峰後，呈現逐年減少的趨勢，少子化除了造成勞保「以少養多」的不利局面，也將使未來勞動市場面臨勞動力老化及可能出現短缺的風險。寬鬆的移民政策或許會衍生尚不清楚的社會問題，但同時也是財政、經濟發展與就業等問題的可能解方，值得研議。

（作者為前高雄市府勞工局機要秘書）

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