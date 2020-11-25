自由廣場》感動的時刻

◎ 宋磊

十一月廿四日是海軍建軍史上最值得被紀念的日子，根據自由時報報導，潛艦的建造開工典禮正式開始，總統蔡英文、國防部長嚴德發先後到場，此後海軍不但實現潛艦自製的諾言，蔡政府更實現二○一六年以來持續推動的「潛艦國造政策」。

對海軍來說，建立一支完整的水下戰力，是長久以來的夢想，在扁政府時期，當時最熱門的「三項軍購案」中，就包括採購八艘柴電潛艦；無奈當時立法院卡關，使得採購潛艦政策始終沒有成形，甚至連美方都懷疑，我國究竟有無決心採購。蔡總統上任後，正式宣布啟動潛艦國造政策，昨天正式開工，也代表海軍未來將擁有完整的潛艦部隊。

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相形之下，其他國家對外採購／自製潛艦較為容易，原因在於沒有一個國家會干擾其建軍，台灣長年因兩岸關係，國軍建軍相當艱辛，無論是對外採購裝備，或是他國將技術轉移給我國，皆會遭到中共當局打壓和阻擋。

台船董事長鄭文隆致詞時，明確指出過去四年來，潛艦國造的困難包括「境外勢力」，所謂的境外勢力，指的應是「北京當局」，這並非蓄意栽贓，而是國軍多年來，無論在建軍及自製上，最容易碰到的問題。

如今蔡政府努力推動潛艦國造政策，代表台灣未來將擁有完整的水下部隊，對於國防建設，台灣社會不應有藍綠、統獨之分，全民齊心支持建軍和武器自製，才是對台灣安全的實質貢獻！

（作者是中正大學戰略所碩士）

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