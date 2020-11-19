自由廣場》師生戀與性平法

◎ 林俊寬

報載台北科大34歲林姓女教授幾年前擔任副教授時與指導之男研究生發生「師生戀」，對此教育部表示，北科大教評會已做成決議，林師違反教師聘約，給予書面告誡，並停止系上經費補助1年，教育部並表示，本案屬「性別平等教育法」（下稱性平法）規範之範圍，學校亦已將該媒體報導事件，以檢舉案交學校所設性平會，依性平法之規定程序調查處理，並由性平會向學校提出調查報告及處理建議。本人認為整件事件之處理，不論校方或者教育部根本上均弄錯方向。

蓋我國之性平法主要係針對校園之性侵害、性騷擾及性霸凌事件加以防治及處理，而本件依據媒體之報導，作為當事人之女教授及男研究生均已成年且未婚，二人如真心相愛而在一起，何來性侵害、性騷擾及性霸凌之可言。

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本件經過他人檢舉女教授係將許多研究資源獨厚該研究生，護航研究生論文口試，以及用研究經費帶男學生出國玩，公私不分。因此本件之重點在於教授是否已經違反教師之基本教學倫理（研究經費報帳如有不實甚至可能涉及刑事責任），屬於教師法最為基本之規範範圍內，因此學校要調查之重點應在此部分，而非女教授與研究生發生戀情部分。

今學校調查弄錯重點，並以性侵害、性騷擾及性霸凌事件應予保密，故而未公開交待調查之結果，教授是否有檢舉人所稱之「將許多研究資源獨厚該研究生」、「護航研究生論文口試」，以及「用研究經費帶男學生出國玩，公私不分」，而教育部對此未加以糾正，發新聞稿表示本件屬於性別平等案件，學校已依法處理，如此豈能昭公信並對社會大眾交待？尤其台北科大為國立大學，其經費均來自於廣大納稅義務人，社會大眾有知道真相之權利。

其實今日學校及教育部弄錯方向，其原因來自法律規範制訂之錯誤，蓋依照性別平等教育法第20條第1項之規定「為預防與處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，中央主管機關應訂定校園性侵害、性騷擾或性霸凌之防治準則。」（母法）教育部因而訂定校園性侵害、性騷擾及性霸凌防治準則，而其第7條規定「教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係。教師發現其與學生之關係有違反前項專業倫理之虞，應主動迴避或陳報學校處理。」惟細看本條文之內容，規定「與性或性別有關……」等語，已涵蓋所有兩性有關之交際互動，而非限於性侵害、性騷擾及性霸凌有關事件上，已經超越母法所要處理之範疇，難怪現在各級學校只要碰到有關男女之間之事件，就用性別平等法來處理，也不管事件之本質到底是否屬於性別平等相關範圍，對此教育部主管機關不知以為然否？

（作者為律師、大學兼任副教授）

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