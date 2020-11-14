自由廣場》美國教訓 通信投票千萬不可

◎ 李毅清

「選舉舞弊」在落後國家可能司空見慣，但在以民主法治為立國基石的美國，竟然總統大選連傳弊端，確實不可思議。回看國內選舉，防弊之周密嚴謹程度與「武漢肺炎防疫成就」一樣，應可稱世界第一。

早年中國國民黨一黨專政時代的選舉作弊情事，遠大於今日美國總統大選弊端傳聞甚多。例如開票停電、國民黨候選人會無端冒出許多有效票，「黨外」對手會增加許多無效票，作票手法市井流傳不斷，人人皆知。

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其實，五、六十年代擔任過基層選務工作者，幾乎都有過「被迫參與作票」情事，只是在那戒嚴時期大家不敢怒也不敢言，內心不安的罪惡感，只能交由歲月稀釋淡化，直到解嚴後，選務工作才逐漸步上正軌。

因為中國對SARS疫情隱瞞，台灣經歷深受其害的慘痛教訓，所以我們有當前舉世稱讚武漢肺炎防疫的傑出成果；因為有過去國民黨選舉作票之弊害，人心渴望公平正義，所以有今日選舉的公正績效。

個人看法認為，此次大規模通信投票是美國大選引發紛擾之源，因為有心人、有權者可以輕易從中上下其手。國內也有不少要求開放通信投票的呼聲，我們認為千萬不可，試想連民主法治大國都做得離離落落了，我們不能步其後塵，以免壞了我們好不容易建立純淨透明的台灣選舉制度。

（作者曾參與基層選務工作，台東市民）

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