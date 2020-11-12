自由廣場》反酒無誤 戒酒治療非歛財

◎ 吳潮聰

讀者投書「反酒是門好生意」，對戒酒藥物及治療的觀點，本人有不同看法。

世衛擔心飲酒會傷害免疫系統，增加罹患新冠肺炎的風險，而呼籲民眾減少喝酒，我國國健署也希望國人聚餐不要勸酒、拚酒。其實不僅如此，雖然自古以來酒是宴客必備，歷史及文學上對酒也多所吟詠，只可惜，因人類的放縱，以致毫無節制的飲酒，酒的評價就變成穿腸毒藥，或變成引發暴力的元凶，導致身心受創，甚至激化犯罪或危及公共安全（如酒駕）。

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至於飲酒的人何以會無節制呢？藥理學上說，人體內若不缺乏乙醇（酒）的代謝酵素之一︱乙醛脫氫酶（ALDH2），則酒精代謝順暢，常會導致飲酒者在毫無戒心之下飲用過度；幸好國人的體質約六十％偏向缺乏ALDH2，下肚黃湯無法順利代謝，使人感到臉紅、心悸、噁心、嘔吐等不適狀態，如此便會「提醒」飲酒者不宜繼續喝下去，這會形成保護作用。但遺憾的是，國人的勸酒、拚酒文化，削弱了此保護傘的功能，使得國人酒精成癮或酒後肇事的發生率一直降不下來。

要遏止過度飲酒，除嚴格取締酒駕外，也要配合社會安全網絡的建構、減少酒品廣告、禁售酒品給青少年及嚴格限制便利商店賣酒等。教育主管單位應將酒害編入國教課程，從小防微杜漸。醫界當然也要宣導飲酒過量之害處，對於已成癮者當然就要施以戒酒治療。要知道，戒酒治療可以減少社會成本的付出，以美國為例，社會因酗酒或酒精濫用而付出的代價，每年至少一千五百多億美元（折合台幣四兆元以上），所以戒酒治療並非歛財，反而是實踐社會責任承擔及節省社會成本支出之體現。

（作者為精神科醫師，彰化縣民）

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