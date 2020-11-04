自由廣場》留住偏鄉公費醫師 應有良方

◎ 魏思源

偏鄉醫師不足，衛福部長期靠公費醫師到偏鄉填補缺口，但服務期滿的公費醫師，據衛福部統計，廿五％回到北市，六十％去新北、高雄、台中、台南等都會區，續留者只有一％。

媒體報導，第一期五大科公費醫師培育計畫將開始受訓、下鄉服務六年；第二期公費生也將於明年開始招生，服務年數則將從現行六年延長為十年。

請繼續往下閱讀...

過去醫師的使命、榮譽感是醫學生首要考量，但如今醫療結構未改善、醫病關係惡化，這個氛圍淡了。公費醫師是否留任，不只考量待遇多寡，還包括生涯規劃、進修發展、家庭或小孩教育等問題。公費醫師服務年數延長，如果政策上沒提供誘因，偏鄉交通、進修、升遷管道都相對不足，無助於改善公費醫師留在偏鄉的意願，況且偏鄉醫療體系缺乏目標和願景，在感受到未被善待的情況下，約滿走人也不足為奇。

此外，偏鄉醫療的癥結與城鄉差距有關，因為青壯人口都往大都市移動，如果沒有辦法振興地方產業，偏鄉兒童與老人的教育跟醫療問題，都只能治標而不治本，很難獲得根本解決。因此，唯有振興地方產業，搞好地方經濟，才能吸引年輕人回鄉就業。

或許衛福部應該更努力做「媒合」工作，讓鮭魚返鄉醫師的專長，在合適的地方發揮更大效益，造福更多民眾，並且全力網羅「壯年醫師」到偏鄉服務，當做取代「年輕公費醫師人力」的可能途徑。有一定專業歷練、但又沒有年幼兒女或高齡雙親需要照顧的醫師，豈不是最適合到偏鄉服務？如果薪水有加給，能提供接近都會區醫院的薪酬、設備、團隊，再提供火車票、機票等交通方面的補貼，甚至每年多加幾天「探親假」，說不定會有更多嚮往鄉村「樂活」的壯年醫師願意到偏鄉服務。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法