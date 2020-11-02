自由共和國》邵之雋／兆元級戰略性產業吸納壽險業資金

由政府陪著產業界與壽險業者共同學習，走出新的台積電模式方能解決壽險業資金去化的問題。事實上，當作者在產業發展論壇提出這個概念後，獲得滿多正面的回響，甚至希望有人能說服政府促成此事。(資料照)

邵之雋／保險犯罪防制中心董事長

我們應該重拾「以經濟為主軸的國家安全戰略計畫」這個思維，集合眾人之力發展如國防工業、精密IC業等國家戰略型產業，讓台灣在國際上具有不可替代性。(資料照)

歷史機遇，往往不在順境，而是在退無可退的逆境中產生的。當事人如果能洞悉局勢，抓住機會，毫無保留的奮力一搏，或能成就一般人難以比肩的偉業。

三十年前，李登輝就提出「以經濟為主軸的國家安全戰略計畫」概念。這個概念，跟以色列「經濟是主權力量的延伸，主權是經濟發展的基礎」的思維脈絡並無二致。而當時加入WTO，抑或亞太營運中心都是這個戰略思考的產物。

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可惜的是，當時大陸剛剛崛起，民間西進掏金遠較留在台灣發展產業戰略地位來得容易。在此脈絡之下，具有前瞻且宏大的戰略計畫終究不得不成為了空中樓閣。

三十年後的今天，美中貿易戰方興未艾，全球重新檢討供應鏈佈局，長期深耕大陸的台商不得不重新思考這個驟變下的佈局。

讓我們跳到另外一個場景：保險業的困境。過去保險業在八○年代台灣錢淹腳目的年代賣出大量的高利保單。在利率走低之後，這些高利保單變成業者虧損的窟窿。業者為了「攤平」這些高利保單，只好賣出更多的保單吸金。沒想到利率越走越低，窟窿越攤越大。導致明明應該是風險偏好最低的保險業，現在變成三十餘兆規模，但成本遠高於市場游資的高風險資金。

是以，在政府公建隨時可拿到更便宜資金情況下，要保險業資金留在台灣唯一的方式就是推動保險業進入新興產業。從太陽能跟離岸風電的經驗來看，保險業投入不脫「觀望↓試點↓學習↓擴大」的「摸著石頭過河」模式，這種方式安全但是耗時，學習成本也很高。

這意味著壽險業投入新興產業，不能放任業者自由摸索的小打小鬧，而是要由政府整體規劃與產業界接軌，找出資本需求龐大，資本規模至少五千億到一兆元的戰略性產業，由政府陪著產業界與壽險業者共同學習，走出新的台積電模式方能解決壽險業資金去化的問題。事實上，當我在產業發展論壇提出這個概念後，獲得滿多正面的回響，甚至希望有人能說服政府促成此事。

這就是所謂的歷史機遇，不論是政府、產業界、壽險業者各自有各自的困境，卻能透過同一個方案解決所有問題。我們應該重拾「以經濟為主軸的國家安全戰略計畫」這個思維，集合眾人之力發展如國防工業、精密IC業等國家戰略型產業，讓台灣在國際上具有不可替代性。

當利之所至，大家眾志成城，拳發一處，這個力量自是沛然莫之能禦。還望大家能看到這莫大機會，創造台灣新的存在價值。

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