自由廣場》姻親專法與心理界限

◎ 林佳欣

今年九月，臉書流傳標題「我的婆婆殺了我」文章，揭開疑因婆媳糾紛，引發媳婦輕生的憾事。有鑑於此，網友在公共政策網路參與平台提案，倡議「姻親專法」，禁止姻親（提案人附註尤其是「公婆」）以話語、行為及傳統習俗干涉婚姻雙方當事人，落實婚姻自主權及婚姻內的人權。提案已通過附議門檻，依規定主管機關將於十二月二十五日前回應。

綜觀提案人敘明的八項提議內容，多與姻親以話語或行為，介入子女婚姻生活，甚或侵害該婚姻當事人之自主權相關，並連結至因蒐證具相當難度，使家暴法、妨害自由罪、妨礙名譽罪等未能盡善，因而期許「姻親專法」成真，減少對婚姻當事人各層面傷害等。然而，姑且不論所稱姻親偏重「公婆」之疑慮，追溯「姻親專法」爭議起源，仍應回過頭思考有效建立家庭成員「心理界限」之必要性。

請繼續往下閱讀...

傳統倫理下，子女長大後獨立成家，應運而生的婆媳問題，似是差異生活觀念磨合，實是兩造對親情定義的迷思與混淆。部分婆婆習以為常的將毫無血緣關係的兒媳，直接連結為親人，故應順理成章的孝順、侍奉自己，甚或無私的奉獻。然而，養育子女讓他們得以獨立生活後，父母責任至此，誠屬仁至義盡。同時，身為人媳，為過載的心理負擔，建置必要的停損點，亦是本為一個「人」所應有的自尊與保護機制。

舉例而言，是否會因假想中，父／母親因自己投入新婚生活後，產生的孤單、自苦、思念，使得內疚感油然而生，進而在扮演夫妻與子女的雙重角色間，畏懼動輒得咎，以致難以擺脫父母情緒的勒索與控制？久而久之，面對這類情緒不成熟的親子關係，不僅無法挺身而出捍衛自己的人生，連帶因媳婦和母親之間雙向的話語、行為抱怨或越界的累積，消磨兩方家庭關係的和諧。

不獨婆媳，人夫亦應劃分「心理界限」，首要尊重自己的意願，除理性面對、處理家人的情緒，更不該為任何對象的超載情緒負責。

筆者認為，如何保障婚後的彈性與自由，是婚姻存續的關鍵。為情緒設立明確界限，適度承擔家庭關係的責任分野，看似老生常談，卻始終是維繫因姻親繫起家庭互動關係的解決方案。

（作者曾任媒體公關，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法