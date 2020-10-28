自由廣場》傳藝金曲獎定位不清，真能傳藝？

◎ 楊閩威

由於新冠肺炎疫情大爆發，全球的娛樂事業大受打擊，表演藝術市場亦急速冷凍，不知何時能恢復？台灣是少數能維持一定演出水準的國家，全歸功於國民抗疫有成。今年的第卅一屆傳藝金曲獎雖照常舉行，卻掩飾不了表演藝術市場日益萎縮、參賽作品逐年減少的問題。如傳藝中心主任陳濟民在入圍記者會提到的：「今年報名作品與去年相比，減少了卅五％」，明年因為疫情影響，相信情況會更加嚴峻，那麼參賽條件、作品規格是否也要相應調整？網路演出與數位出版品是否也可報名？

傳藝金曲獎本身定位亦有問題，原屬金曲獎的一環，為了與流行音樂區分，而獨立成為另一個獎項，目前分為出版類與戲曲表演類。其中出版類是從「非流行音樂」類別衍生出來的，戲曲表演類則是新創。二○一四年轉由傳藝中心主辦後，兩類不同性質的獎項合併一起辦理，在屬性上相當不合，可說是非常偷懶的做法。筆者建議傳藝中心可以將戲曲表演類重新規劃，獨立成為「傳藝表演獎」，或許可以效法美國的東尼獎？讓非流行音樂與戲曲表演能夠有效分流，回歸各自專業領域與評審標準。也不要將非流行音樂類統統放在出版類，因為音樂與唱片製作本身的市場、專業亦不盡相同。

請繼續往下閱讀...

至於戲曲表演類部分，據筆者觀察，入圍、得獎的團體，仍然以知名度高的演員、劇團為主，他們所掌握的資源與機會，遠比一般小戲班多得多，傳藝金曲獎對這些團體來說只是錦上添花，無助於活絡市場票房，更談不上人才培訓。傳藝中心與其每年設計精美的頒獎典禮和演出秀，還不如從製作補助、票房補貼、地方深耕、文化抵稅、輔導經營等方面出發，提升傳統表演藝術的市場需求與能見度，才是最重要的目的。

（作者是文字工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法