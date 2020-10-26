自由廣場》北科大公告看「專案教師」

◎ 黃榮文

最近一則台北科技大學智慧自動化工程科徵聘專案教師的公告內容中，錄用的助理教授必須：一、教學時數每週至少十六小時；二、課後輔導、補救教學、實驗室管理；三、支援系務行政作業與招生活動；比照編制內該等級教師自最低薪級起薪，且不採計職前年資。

此公告揭露了兩個教育體系長期存在的嚴重問題，其一，數以千計的專案教師，成了教育單位的血汗勞工；其二，教育制度的變革，往往缺乏嚴格的檢討修正機制，矇對了爭相邀功，失敗時無人負責。

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各大專校院根據教育部「延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資方案」，常以「專案教師」聘用新進師資，工作內容及薪資如以上示例，此種條件真能聘到「教學特殊優秀人才」？結果是學校只付最低薪資，聘得一批血汗勞工。

其次，教育部於二○一七年中宣告，基於國家人力培育整體政策，鼓勵各科技校院增設產業缺工「農林漁牧領域」、「工業領域」科別五專學制，台北科大、虎尾科大及高雄第一科大等校自二○一八年起，往下開辦五專部。兩年多過去了，更多的公私立大專校院競相投入增設五專部，變革成效未知下，當時力推的教育部姚立德次長已高升考試委員，而其母校則正增聘血汗師資中。

國內教育制度的變革，往往由上而下，由專家學者組成委員會討論建議，或由部裡高官發想，教育部訂定施行辦法，各校依循辦理，如一次教改後廣設大學院校、專科與技院升格等，又如綜合高中的設立，以及上述的增設五專部。

通常由下而上提交計畫申請經費，擬定檢核機制必不可少，但由上而下的政策變革卻一切免了，因為官大學問大，有誰敢質疑或要求？前述四案例中，前三案在施行後皆疏於及時檢討改進，最終招致諸多批評；增設五專部也未見相關檢核機制，而最近推行的學習歷程檔案政策，同樣未提出檢核機制，招來許多負評。

呼籲教育部，由上而下的政策變革，務必事先擬定推行後的定期檢討修正機制並公告，方能避免各方質疑。

（作者為彰化師大兼任教授）

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