社論》架構印太安全 台灣應有角色

美國印太司令部兩年一度的「勇敢之盾」大型軍演，上月於西太平洋海域進行十二天，藉此向盟友展示堅定承諾。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

中國帶來的擴張與威脅，嚴重破壞現狀，不僅已成美國頭號戰略對手，必須採取多重手段加以遏制。許多國家也日益警覺中共政權的戰狼野心，而加入「防中」行列，這在印太地區特別明顯，包括日本、澳洲及印度等國，因地緣因素感受尤為深刻，並在美國主導下，合作架構印太安全。同樣首當其衝的台灣，也應積極向國際發聲，爭取參與的角色。

距離美國大選投票日愈來愈接近，但相關印太國家並沒有坐等選舉結果，再來審視如何在美中互動中找尋定位。而是積極奔走串聯，發展並鞏固安全同盟的關係。本月六日美國、日本、澳洲、印度等國外交部長在東京進行的四方安全對話（Quad），同意透過擴大合作網，實現自由且開放的印度太平洋構想，此舉也被認為是劍指中國。

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日本首相菅義偉隨後在下旬首訪越南及印尼兩國，凸顯日本抗衡中國，並與東南亞國家建立更深的經濟與防務關係。美國國務卿龐皮歐也宣布將訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼。美日兩國均到訪印尼，旨在擴大結盟對象。斯里蘭卡、馬爾地夫是北京「一帶一路」的重要據點，對印度有如芒刺在背，美國出手也著眼於與印度關係，美國國防部長艾斯培並將與龐皮歐一同訪印，這說明美印聯手，共同因應印度與中國的衝突。

除外交穿梭外，面對中國在周邊海域升高侵擾，印太盟邦近期軍事活動也趨向綿密。美國印太司令部兩年一度的「勇敢之盾」大型軍演，上月於西太平洋海域進行十二天，藉此向盟友展示堅定承諾。另外，美國尼米茲級核子動力航空母艦雷根號結束演習，前往印度洋演練不到一週後，隨即折返南海。美軍透露是「對任何突發事件能快速反應」，這不尋常動作也說明中國在南海、乃至台海的動作頻頻，美國必須明快應處。

因應南海情勢，美軍與日本海上自衛隊、澳洲皇家海軍也在本月中旬於南海進行演習，這是三方今年第五度在印太區域的聯合軍演。另個重要的發展，應印度之邀，澳洲宣布參加十一月與美國、日本及印度共同進行的「馬拉巴爾（Malabar）二○二○」海上聯合演習。這是美日印澳外長在「四方安全對話」後的合作體現。美國與日本並將從十月二十六日至十一月五日在日本進行「利劍」大型軍演，時間橫跨美國總統大選十一月三日投票日前後，對正蠢蠢欲動的中國施予威嚇是不言而喻。

北京利用武漢肺炎肆虐全球之際，伺機擴張，受到壓力的國家必須團結抗衡威脅。防中抗中已成為這些國家的迫切國安課題，不待美國大選結果出爐，印太國家加緊集結，以既成的運作架構，促使下一任的美國政府繼續領導。過去川普政府對北京採取遏制措施時，被指為單邊主義，現除印太國家跟隨，歐陸國家也轉向，德國通過「印度太平洋方針」，法國將首派「印太大使」，並檢討對中政策，「志同道合的民主夥伴」正逐漸擴大中。

面對多國「抗中」，北京則高調進行「抗美援朝（韓戰）七十週年」的宣傳，此舉固然是為對內拉高民族主義，集中力道以「抗美」。但搬出以前冷戰時期的美帝論述，也說明中共自感於國際環境的倒退危機。五○年代發生韓戰，是為防堵共產勢力的擴張，台灣戰略地位並獲得重視。如今中共帶來的威脅較過去更鉅，許多國家也關注台灣位處中國侵略第一線所承擔的各種壓力。從另個角度，由於台灣的民主存在，並阻擋來自對岸的威嚇，因而也分散了北京加諸於周邊其他國家的力道。

蔡英文總統多次強調台灣與理念相近國家合作，外交部長吳釗燮也首度表達希望與「四方安全對話」國家合作，說明我們願為自由和開放的印太區域貢獻心力。面對中國愈來愈不隱藏擴張野心，甚至擬修改「國防法」，增列「發展利益遭受威脅」作為開戰條件。北京打算用這空泛的文字找尋「突破口」，進犯印太地區。相關國家已然休戚與共，這如同防堵中國輸出的武漢肺炎病毒，不能出現防疫缺口；台灣納入印太安全的架構，不讓北京有任何可乘之機，是回應中國威脅的必要作為。

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