自由廣場》唱反調vs.不實報導

◎ 陳和文

中天新聞台執照即將到期，面臨是否被撤照危機，藍營人士紛紛跳出來「半恐嚇」國家通訊傳播委員會不能扼殺言論自由，連神隱多時的韓國瑜也突發聲「沒有唱反調的媒體，是獨裁國家最鮮明的特徵；中天一關門，台灣民主也會關門。」呼籲民眾站出來捍衛中天。

「沒有唱反調的媒體，是獨裁國家的特徵。」這句話可以認同，只是，中天是否撤照的重點，在於有沒有一再不實報導或過度支持特定政治人物，與「唱反調」的言論自由及民主意涵，截然不同。中天去年播出「百美超商簽約險破局靠李佳芬『一句話』神助攻」報導，提及「去年文旦滯銷棄置達二百萬斤」，遭ＮＣＣ認定違法，罰鍰一百六十萬元，中天提出訴訟，經台北高等行政法院判決駁回。請問，此與「唱反調」何關？

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媒體肩負導正社會風氣及傳遞正確資訊的重責大任，應該謹守分際，實事求是，秉持平衡、公正及正確的報導原則，滿足人民「知的權利」，如果一味吹捧某政黨或政治人物，不惜報導假新聞，激化政黨及人民間的對立，嚴重損害公眾利益，就不能以言論自由或唱反調來遮掩不實報導的違法。

其次，所謂的唱反調，只要是有建設性的、有參考價值的、合理的、可受公評的，而且沒有違背法令，當然要保障其繼續存在，有效監督政府施政，自不待言。

（作者是公務員）

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