自由廣場》高中生與教育部談第八節

◎ 陳嘉緯

許多人國高中時期都經歷過「課業輔導」，而教育部的法規明定課業輔導應由學生自行決定參加與否，以及禁止提前講授新進度，但學校有確實遵守嗎？教育部又有認真監督嗎？

早在二○一七年，已經有學生於國發會的公共政策網路參與平台上連署，要求強制取消國中、高中的第八節課後輔導及寒暑假輔導，並突破了五千人門檻，教育部也依法回應，但最終結局還是沒有成功廢除。

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教育部訂定相關法規時，不免俗地將「課業輔導」的主導權交由各校自行掌控，然而，在家長以及升學壓力下，學校被逼著一定得開設第八節及寒暑輔，面對老師和學生都不喜歡第八節的情況下，學校似乎變得兩邊不是人。

在課綱一改再改，而內容僅縮減部分的情況下，每週三十五堂課還是上不完，再加上課程搭配用的補充教材（英文雜誌、國文文選、測驗卷）過多，逼得老師們一定得違法的把第八節課當作是「趕課的工具」，每天都在擔心被申訴的情況下教學。

第八節及寒暑輔最大的圖利者不是老師，而是家長；學生們恨不得早點下課能有更多自主時間，老師們也恨不得早點下課多些備課時間，難道教育部都不知道這些教育現場的狀況嗎？

希望教育部能夠正視這個問題，直接廢除「課業輔導」制度。倘若真有需要第八節的學校，就依規定向教育部提出申請，並非將主導權留給各校，才不會讓人認為教育部在踢皮球。

（作者為高中生，桃園市民）

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