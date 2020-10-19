自由廣場》釐清靈魂離體八小時之說

◎ 吳一忠

台中市國民黨議員冉齡軒質詢民政局長吳世瑋提到，靈魂離開身體大概八小時，唸經時不能動他，並說這個是基本知識，令人不以為然。

依照佛教淨土宗的觀念，人往生八小時內，神識尚未離開，若強行切割、火燒，當生怨懟之心；民間亦沿襲這種思想，希望死後保留全屍，莫怪器官捐贈及大體捐贈窒礙難行。

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依照佛教教義，色法總會「成住壞空」，人死之後，沒有了壽、暖、識，身體變冷，六識停止運作，即使有微細意界，也屬於捨受，不會有痛苦的感覺。佛陀本生曾為歌利王，被一截一截肢解時，毫無嗔恨之心，割肉餵鷹亦不懊悔；被稱為小乘的斯里蘭卡，捐眼角膜的數量堪稱典範，台灣號稱大乘行者，怎會眷戀必毀壞的色身呢？臺灣有些長者顧忌、排斥火化，應是受到佛道摻雜所影響。

各宗教對死亡的處理方式不同。伊斯蘭教無論生前貧富、社會地位高低，穆斯林死後都是以白棉布裹屍，於三日內下葬；基督教對遺體的埋葬方式，隨著時代和環境影響，已普遍採用火化；印度教徒在當地死去並火化；道教有入土為安的觀念，但隨著墓地難找，火葬逐漸取代土葬，但都沒有八小時不能動大體的觀念。

換言之，死後八小時靈魂才離開，只是一般人的說法，佛教不認為有永恆不變的主體，為免民眾誤解，必須加以釐清。

（作者為南華大學宗教碩士，嘉義縣民）

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