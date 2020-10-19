自由廣場》台印關係 城市外交助推

◎ 陳國暉

近期無論是區域安全環境的變化，或者是美國對中國戰略的轉變，同樣位處中國周邊的台灣與印度，面臨共同的挑戰，也享有共同價值，台灣應把握這個難得的戰略機遇時期。

蔡英文總統與賴清德副總統接連在社群媒體上表達對印度的支持，外交部長也在接受印度媒體專訪中，表達希望台印雙邊能夠深化合作。

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合作須進一步思考從何開始？筆者認為，台印雙邊可從有意義的合作開始，而最有意義的合作就是從人民、產業的交流開始，筆者注意到，今年九月印度台北協會會長戴國瀾來台後，踏出台北市拜訪的縣市就是新竹市，十月林智堅市長的臉書又貼出，他到戴國瀾會長台北官邸作客的訊息，這個案例也給我們運用城市外交推進台印關係的幾點啟發。

首先，印度提出「來印度製造」（Make in India）的產業戰略，對此，台灣的科學園區城市可扮演戰略對接的樞紐，發揮台印產業軟硬體互補的綜效；再來，大學城（台北市、新竹市）可以成為人才交流的重鎮，如新竹市的清華與交通大學，更是印度學生來台學習的重要聚落；最後，鼓勵具有前述兩特質的台灣城市與印度城市締結為姊妹市，進一步將交流措施機制化，鞏固雙邊關係。

低政治、低敏感的城市外交，不僅可以促進台印雙邊的實質合作，也可堆疊雙邊更高層次合作的互信基礎，未來或可在中央支持之下，選擇幾個城市做為台印交流的示範點，再逐步擴大合作的領域與層次。

（作者為智庫前研究人員）

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