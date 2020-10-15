自由廣場》自曝其短的李眉蓁

◎ 李芳遠

李眉蓁絕對不是第一個碩士論文涉嫌抄襲的政治人物，很多檯面上的政治人物利用在職碩士班來洗學歷，已經不是新聞，但整篇論文抄襲比率高達九十六％只怕是前無古人，後無來者，如此粗糙手法就好比一個平常都不讀書、都考不及格的學生，偷看隔壁學霸的答案，抄到九十幾分，一個認真把關學生成績的老師，不可能會毫無所覺，中山大學正式公告撤銷李眉蓁的碩士資格，而選舉期間聲淚俱下，主動放棄碩士資格的李眉蓁，隨即發出四點聲明，痛陳中山大學政治追殺，對此，筆者感到啼笑皆非，怎麼說呢？

一、烏賊戰術：李的聲明稿中，暗指中山大學及其校長，政治色彩鮮明，立場不公正，所以對其政治追殺，有失公允。這一招叫做烏賊戰術，轉移事件焦點，把自己形塑成受害者，這一招在資訊不透明的那個威權年代，可能還有用，但事實是李眉蓁的論文經過比對之後，抄襲比率高達九十六％，犯罪事實明確（違反著作權法），撤銷學位事小，若堅不認錯，非得要走到司法這一步，只怕李眉蓁又要再度發出檢察官及法官是偏綠的，對她做司法追殺的聲明稿了。

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二、政治是高明的騙術：前立委朱高正曾說過「政治是高明的騙術」。這句經典政治名言經過李眉蓁的演繹，證明無誤。選舉期間，道歉認錯，自願放棄，落選之後，翻臉比翻書還快，這不就證明了，李眉蓁若選上市長，也可以將選前開出的支票跟承諾，完全拋諸腦後，當然會亂開支票跟講場面話的，也不是只有李眉蓁，檯面上諸多政治人物，每到選舉前，便開始端出牛肉，選舉後忘得一乾二淨。

三、複製貼上故技重施：李眉蓁用政治追殺替自己的不當行為護航，真正的政治追殺應該是要套用在那些為了民主、自由，對抗體制威權而被自殺、被消失的民主鬥士，而李眉蓁的論文抄襲風波為的是什麼？你我心知肚明，不言而喻，一個只會複製貼上的假碩士，不知道政治追殺的真正意涵，套用錯誤，我也不覺得意外，也自曝其短。

中山大學面對李眉蓁的指陳，大可來個相應不理，不然直接回應：「沒真的論文，撤銷學位，一切合情合法合理。」剛好而已。

（作者是國中教師）

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