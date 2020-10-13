自由廣場》從「鯊魚錢」談台灣殯葬現況

◎ 陳繼成

拜讀自由時報自由廣場「鯊魚錢」一文，感到痛心，更擔心錯誤訊息導致民眾對殯葬業的誤解，特別說明如下：

第一點：台南市殯葬同業的槍擊案，遠因是利益及面子的衝突，近因是雙方口角，失去理性突發殺機。平心而論，任何一個行業或個人，都有可能因利益或面子問題而發生糾紛，跟是否從事殯葬業無必然關係。

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第二點：蘇先生所提到的四十年前，搶接「意外死亡」大體的殯葬亂象，九十二年殯葬管理條例公告後已平息。該條例六十九條規定「憲警人員處理意外事件或不明原因死亡之屍體程序完結後，除經家屬認領，應即通知轄區或較近之公立殯儀館辦理屍體運送事宜，不得擅自轉介或縱容殯葬服務業逕行提供服務。未經家屬同意，自行運送屍體者，不得請求任何費用。」此法早已有效阻斷「鯊魚錢」之陋規惡習，請不要再誤會辛苦的基層員警及殯葬從業人員。

第三點：蘇先生四十年前聽說「棺木店」老闆出資幫派出所油漆，就推定殯葬業利潤龐大，不合理也違背事實。七○年代政府大力推廣火葬、環保葬及聯合奠祭，這幾年社會又流行低調處理喪事，身後事已從不發訃聞、不公祭的「簡葬」，到有錢也不花的「儉葬」，殯葬消費已大幅減少。

第四點：蘇先生說「繁文縟節」是業者創造出來的，真是天大誤會，台灣傳統喪葬禮俗承繼儒家精神，主要儀式架構源自《周禮》、《儀禮》、《禮記》、《朱子家禮》、《家禮大成》等書之記載，絕不是業者所創造出來的，這一點要特別的澄清。

（作者是禮儀師、輔大宗教系助理教授）

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