自由廣場》國家元首不應只戴平面口罩

◎ 陳志傑

美國總統川普對戴口罩的態度，從疫情之初的抗拒，到後來戴上口罩，大概是因為疫情未見好轉，怕影響選舉支持率而不得不為，但最終川普還是染疫了。或許他的染疫是由於幕僚的近身接觸，但不管如何，他配戴的是平面口罩，從呼吸防護的基本原理，平面口罩是用於保護環境，降低病人的傳播速率，對於配戴者只能提供有限的保護。

衛福部為方便民眾辨識口罩是否為國產醫用口罩，規範自九月十七日起，國內產製之平面式醫用口罩，須逐片以鋼印標示「ＭＤ」與「ＭＩＴ」。此強力宣導的結果，導致有民眾配戴較高防護等級的N95，反而被擋於醫院入口，警衛要求更換為平面口罩才放行。疫情指揮中心有必要對民眾進行更完整且正確的呼吸防護教育宣導。

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總統戴口罩做為全民的示範是應該的，但是總統、甚至總統競選人，都不應該只戴平面口罩，他們應該配戴經過密合度測試合格，且具高過濾效率的立體型呼吸防護具。若考慮特殊狀況，需要長時間暴露於高風險環境時，則需要配戴更高等級正壓式的呼吸防護具，例如動力空氣濾淨式（Powered Air-Purifying Respirator, PAPR），目前職業衛生專業已經發展出更高階的產品：呼吸回饋動力空氣濾淨式（Breath Responsive PAPR）呼吸防護具，提供舒適且完全的保護。

從保護國家元首的觀點，國安局（或是疫情指揮中心）應該為總統與其他關鍵國安人士提供類似BR-PAPR的高階呼吸防護具，台灣也應將此種高階呼吸防護具列入「防疫科技」優先研發重點項目。台灣不能只滿足於動員全國之力，發展製造最低階的平面口罩，真正的超前部署需要考慮下一波傳染性更高（例如天花等級）的病毒。

（作者為台灣大學公衛學院環境與職業健康科學研究所教授）

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