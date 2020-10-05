高教展望》 龍華科大校長葛自祥：高中職未增生源 私校「雪上霜」

龍華科技大學校長葛自祥。（記者周敏鴻攝）

產學合作雖讓學生逆勢成長 但憂心未來發展

記者周敏鴻／專訪

少子化衝擊導致多所私校傳出停招關校危機，但私立龍華科技大學近年學生總數不斷成長、已增達1萬1000多名，校長葛自祥強調，主因落實產學合作的教學方針及「二不二要」辦學原則。但他憂心指出，私校除要因應少子化，更得面對政府「問題政策」：資通訊科系增額招生、甚至願景計畫讓國立大學可加收上千名學生，都對私校及技職造成排擠，政府若未能在高中職端增加對應生源調整，等於是刻意「雪上加霜」。

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「二不」指不刻意追求國際排名，不以培養諾貝爾獎得主為主要教育目標；「二要」是學生畢業後要能廣受企業歡迎，並獲得較高薪資，學校要有足夠的科研能量，為產業提供創新技術服務、解決問題。葛自祥強調，學校依據企業需求規劃課程，讓老師帶領學生製作實務專題，加上有系統的企業實習，厚植學生們的實務能力，成為企業需求人才，進而建立起學校的口碑，龍華就是因此逆勢成長。

龍華科大設有工程學院、管理學院、人文暨設計學院共14科系、9碩士班，葛自祥創設「訂單式就業學程」，與企業合作、依人才需求來規劃課程。例如工程學院具有無線通訊、機電整合、能源電漿等特色，學生畢業就能銜接石化、機器設備、半導體、平面顯示、通訊等產業的工作。管理學院有物流運籌、國際商務、產業服務等特色，學生未來能進入雲端運算、行銷流通服務、資訊服務等業界。

葛自祥說，龍華科大的學生跟一般大學的學生相比，國、英、數等理論學術可能會輸，但若比應用性研究、實務操作等，有信心龍華學生有技術及解決實際問題能力，更容易被企業界看到價值。快樂工作人雜誌今年即評選龍華科大是企業最愛碩士生的全國私立科大第一名。

儘管如此，他憂心直言，私校除了面臨少子化衝擊生源，更得面對政府「問題政策」挑戰。以教育部「願景計畫」為例，政府規劃讓公立大學每年可以外加方式招收1000名弱勢學生，110學年起連續5年，由於公立大學的學雜費較低，此舉對私校招生絕對是不利的。

促拉高公校學雜費

葛自祥認為，公立大學的學生家長的社經地位相對高，加上目前多元升學制度，弱勢學生進入公立大學不易。建議政府將公校學雜費拉高到與私校一樣，讓公立大學本身收入增加，政府則將減少分配給公校的資源轉給私校，就能實質照顧弱勢生。

對於「公立大學外加10%資通訊人才」政策，葛自祥也不認同而指出，高中職的資通訊類學生人數總數不增，卻讓公立大學外加10%招生，直接減少了私大或科大生源。政府應設法增加高中職端的資通訊類學生人數，例如要求公立高中職增加招生名額，或獎勵私立高中職增收學生，並由政府提撥預算給予就讀資通訊類的學生生活補助等誘因，吸引更多學生進入這領域。

「私校法的捐資興學規定，讓很多面臨退場問題的私校，不願意認真思考退場的可能性。」葛自祥直言，學校經營不下去，資產將歸地方政府所有的政策，導致很多學校明知學生數愈來愈少，卻不願退場，建議政府制定特別法，讓願意退場的學校有獎勵等誘因，解決現階段的高等教育亂象。

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