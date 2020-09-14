高教展望》全國照服員破6萬人 結訓後就業率逾7成

照服員結訓人數與就業比率

〔記者楊媛婷、吳柏軒、林曉雲／台北報導〕國內長照人力及經費需求逐年遞增，衛福部表示，全國照服員總數今年6月已逾6萬人，結訓後就業率已逾7成。而長照基金去年收入超過400億元，若要改採保險化，須待基礎佈建完成；但教育部統計發現，高中職照服科近2年僅開5班，未來長照生源亟待提升。

國發會估計，台灣老年人口估2025年將逾745萬達史上高峰，今年約每4.5名青壯年扶養1名老人，2040年恐為每2名青壯年扶養1老人，長照需求勢將大增。

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衛福部長照司副司長周道君預估，未來10年長照所需照顧量能是增加，但科技進步與民眾保健可望縮減需求，而今年6月照服員總數已超過6萬人，較3年前成長2.1倍，另照服員結訓後3個月內的就業率2018年增至71.7%，業界平均薪資則有3萬8500元、時薪235元，相信將有更多人願意投入。

高中職近2年開5班 長照生源有缺口

教育部技職司則表示，技專校院長照科系招生名額調整，均會請衛福部提供人力需求與推估，近年也另投入1.35億元補助4校設立「高齡長照產業人才培育基地」。但教育部國教署調查發現，高中職端照顧服務科實際開班數近2年各僅5班，供給大專端的高中生源仍有待提升。

周道君另說，長照目前目標是將完成基礎佈建，若不普及就貿然仿效日本推長照保險，將面臨同樣繳費但服務不同的狀況，後續實施也尚待修法；且日本擬增3%營業稅供應長照，結果遭遇青壯年強力反彈，後續仍應長議。

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