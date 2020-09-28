高教展望》文大校長徐興慶：外語人才 需增第二專長

文化大學校長徐興慶。（記者塗建榮攝）

記者吳柏軒／專訪

全球化競爭趨勢，政府亦將二○三○雙語國家列為發展藍圖，文化大學校長徐興慶以個人三十多年與日本交流經驗強調，大學不只要培育會外語的人才，更需開發第二專長，讓學生會外語更要懂國際，對產業、國家發展才有助益；政府則應成立國家級研究中心等，從人才、政治、經貿、文化等各面向深入探討，好搭配國策方針實踐。

成立國家級研究中心

徐興慶回憶，三、四十年前社會還普遍無「地球村」概念，他大學畢業後赴日攻讀碩博士學位，就深入在地體驗文化，打掃地鐵、搬運毛巾粗工都做過，種種經歷都化為人生養分，並奠定學術人脈至今；他也將這個體驗帶入高教，國與國的界線將因全球化而漸模糊，台灣年輕世代勢必須更朝全球化發展。

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他直言，國內在外語人才培育制度面出現很大問題，專業語文科系眾多，學生卻不精也不專，如日文系四十多個，台灣學生的日語水平應可排入全球前五行列，但大部分卻對日本一知半解，重點在於「缺乏當地專精研究！」

徐興慶更感嘆，日文系畢業生大多想當老師或翻譯，少談其他發展，例如台、日間諸如許多談判事務需專家，台日貿易逆差更逾二百多億美元，未來就算台灣進入雙語國家，外語人才應要發展第二專長，才可對國家做出更好貢獻。

他舉例，台灣街上日本車滿街跑，何不外派學子赴日鑽研引擎技術？日本高鐵能做到地震前三秒就緊急煞車，台灣也該汲取相關知識，但有些研究光靠大學、高教界無法達成，須政府成立國家級研究中心，從產官學研著手，才能達到政經文貿等多方整合，提升國家發展。

高教國際化 要深入在地

徐興慶提醒，高教所謂國際化，日本或東亞、新南向等區域研究及交流，不能停留在表面，要深入在地文化，如瞭解日本如何發揮職人精神，分析韓國傾國之力發展文化產業等，一味亂衝恐適得其反。

他說，大學教育也應協助引導趨勢，他上任後將文大外語學院改革成「國際與外語學院」，九月新學年起，對新生實施新制，除基本的外語人文領域之外，添加商學院及觀光學院兩種模組，推出三十到三十六核心學分，要求增加第二專長，未來將發展成全校模組課程，落實跨領域學習及不分系精神。

文大預計將每年編列六百萬元補助學生出國，一般生兩萬元、弱勢生五萬元額度，讓年輕人赴海外體驗拓展視野，相信學生回台後會更努力。

研究上徐興慶認為，過去文學院少跨領域，如今不僅跨，還要跨校、跨國，展開國際共同合作與研究，自己便引入日本學術人脈，爭取到科技部跨國補助計畫。也建議政府，應建立獎勵制度且鬆綁法規，不要只看菁英頂大，更要提供一般大學乃至私校更多機會，把中階人才也帶起來。

徐表示，私校與研究型大學不同，重點放在人才培育，故「學生就業」是心心念念的目標，落實產學則是關鍵，建議大學多利用校友業界力量，提供學生更多實習機會；教師研究也應與產業結合，教育部需鬆綁，讓更多教師用「服務」來升等。

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