高教展望》增專業訓練時數 更符現實需求

長照是國家重點發展政策，民間出現將照服員納入國考以提升專業的呼聲。圖為衛福部南投醫院照服員細心照顧患者情形。（南投醫院提供）

衛福部︰長照員若改照服師 人力恐反淘汰

〔記者楊綿傑、楊媛婷／台北報導〕長照是國家重點發展政策，民間出現將照服員納入國考以提升專業的呼聲。但衛福部長照司表示，長照員若納入國家考試改為「照服師」，恐造成目前許多長照人力反淘汰或動輒違法，目前較考慮是檢討延長現有的90小時教育訓練時數，提升專業度。

若達共識 考選部樂觀其成

照服人士是否納入國考，考選部長許舒翔受訪表示，如果社會上有共識，主管機關衛福部也認為有必要，考選部是樂觀其成；但需要先有相關職業法出來後，考選部後續就會配合擬訂考試規則、考試資格、考試科目等細節，通過考試院審查後辦理。

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朝陽科大銀髮產業管理學系學門講座教授林金立則認為，長照是屬於跨領域的應用科學，需要的知識知能要廣，卻不見得要非常深，命題上如何兼顧須再思考。建議對本來就擁有不同專業的人，增加長照專業的訓練時數或內容，更符現實需求。

雙福基金會執行長陳建州說，照服員是以實際服務為導向，雖然提升到國考層次確實有助提升水準，但主管機關也應思考薪資、福利制度是否能跟上。此外，國考恐會導致民間機構負擔增加，也會影響整體長照產業發展。

有國考專家則不諱言，透過國考可提升人力品質，招考制度公平性及招考標準的一致性也可更符社會期待。建議推動長照入國考的單位，成立專業社群宣導，另也要遊說立法機關，促使行政機關更重視，例如近期「公衛師」納入國考範圍即是顯例。

衛福部長照司副司長周道君則表示，納入國家考試代表照服員將改為「照服師」，但法律對於「師」等專業技術人員有相關規定，如沒有醫師執照者行醫將處以5年以下刑責，若照服員變成「師」，可能發生民眾熱心助鄰，卻因無照而遭罰情況，因此長照是否納國考須審慎，目前未必可行。

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