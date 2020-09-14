高教展望》北護大校長謝楠楨：提升專業 籲長照納國考

國立台北健康護理大學校長謝楠楨。（記者羅沛德攝）

人口負成長需求大 強化長照職業的能量與尊嚴

記者吳柏軒／專訪

台灣今年正式邁入死亡大於出生的「人口負成長」，面對少子化加上高齡化，台北護理健康大學校長謝楠楨強調，大專護理科系超前部署成立「全國長照課程推動委員會」，已獲衛福部認可，畢業生取得委員會證照可直接進職場，可望改善國人老年照護需求。他更疾呼長照納入「國家考試」，提升長照職業能量與尊嚴。

被認定「半專業」 與醫護人員有別

謝楠楨直言，台灣長照發展近20幾年，卻始終無法有效提升專業，在衛福部認定中屬「半專業」，與醫護、醫事人員有別。為此，國內有長照科系的大專校院攜手，40校41個系所共組「全國長照課程推動委員會」，從學界發動，目標是推長照專業化。

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長照專業化 40校組推動委員會

謝楠楨說，各大專花3年多時間統一長照科系的職涯導向課程，推廣4大核心模組：照顧服務、居服督導、照管專員、經營管理等，更搭配實作、實習，訂定時數規範，透過委員會核發長照證照給修畢課程學生，去年獲得衛福部正式認可，領證者可直接進職場工作。

僅勞動部將長照列丙級證照

但謝楠楨強調，長照領域若要再提升，須納入「國家考試」一環，目前僅有勞動部將長照列丙級證照。長照產業整體素質審核，也比不上醫護的國考等級。雖知長照國考之路不易，但各校仍齊心努力，目前採募款維持委員會運作，未來擬交託非營利的專業評鑑機構長久經營。

對於長照困境，謝楠楨點出：財源及人力不足、需服務項目又多。例如早期推估若長照覆蓋率要達百分百，至少1年要1400億元預算，如今長照2.0預算卻年僅400億元。但服務項目已從長照1.0版的17項增加到2.0版的22項，因此人才更不會投入。

謝楠楨建議，長照人才要增加，穩定來源首先是學生，但必須產官學合作，提升就業薪資、福利待遇，乃至提供職場尊嚴，否則人才耗損率及流動率極高。另外，則需考慮國內中高齡再就業培訓。至於外籍補充人力，目前印尼勞工是大宗，但須擺脫惡質仲介，並跨國合作培育種子教師。

謝楠楨還點出，未來智慧化醫療時代演進，也應透過智慧設備降低人力需求，如日本長照機構針對失智症患者，科技可發展到利用水壺水量監控其用水情況，機構就能遠端了解需否派員關切。

而今受新冠肺炎疫情影響，通訊治療診察等更被重視，但發現醫生願主動出擊提供社區居家醫療，但不願被長照機構綁架，導致長照居家醫療推不動。謝楠楨建議，長照2.0也應推動社區的個案管理師，提供有需求家庭更完整照護方案與計畫，並尋找資源等，類似長照代辦，但不直接服務。

促長照2.0 推社區個案管理師

謝楠楨並疾呼，國內醫護、長照的執業環境亟須提升。比如「護病比」過高，1護士1晚要看照15病人，是國外的2倍，導致首年平均離職率就達3成多。而醫院採健保點數換算，追求利潤，衝高病人數，也導致某些療法不見得對病人有利，此外，「以客為尊」而導致醫護遭辱罵與攻擊，喪失職業尊嚴也不利發展。

此外，謝楠楨提醒，政府在醫護、醫事、長照等人才的預估要更精準，提供學界招生參考。如近年各校廣開語言治療與聽力系，但其實國內教授師資不足，且就業市場估計5年內就會飽和；而學界的科系評鑑也要更專業，才能汰弱留強。

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