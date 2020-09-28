高教展望》教部補助留學名額 今年將逾5000人

製表：記者吳柏軒

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教人才現今除了語文基礎，更需跨域多專長才有競爭力。為此，部分大學從大二起推專業領域英文課加持，或引入外國熱門領域師資授課，教育部每年挹注四．八億元補助學生公費出國，今年名額逾五千人，也續推高教深耕，鼓勵博士跨國專題研究，助學生提升國際化能力。

大學︰招攬國外專才來台

台灣師大國際長劉祥麟表示，學生國際化培育不能只有外語，確實需要更多跨領域及跨國專業知能，自己便在大一開設通識課，要新生規劃四年學習地圖，其中鼓勵出國計畫與事前準備，語言能力在大二時還需搭配專業領域，如工程、文學等跨領域加強。

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劉祥麟說，去年統計台師大學生有國際足跡者約十四％，目標希望二○二五年可達二十五％；且目前每名大一新生有發一張「擁抱世界」機票，提供每生三萬元額度，可申請交換生出國，提升國際視野。

明新科大國際長廖信德則表示，科大培育學生更重技術能力，積極引入各國師資，如韓國交流會導入表演藝術類、美容類教師；新加坡提供幼兒園實習；日本則偏向飯店經營等，讓技職能量與國際移動力更加結合。對學生則採菁英班招生，提供四年至少一次出國進修機會。

教育部表示，九十六年起的學海計畫，即積極補助大專生出國，除拓展國際視野，更重視跨領域實務經驗，受惠人數已破三萬八千人、前往八十四國；九月新學年更編四．八億元，提供名額五○三八個，雖受限疫情，但會續鼓勵學生出國進修。

高教深耕計畫中，也設有海外實習、國際志工服務等目標，更鼓勵博士生移地研究與進行跨國專題等，並將定期舉辦工作圈研商策略，採跨校聯盟來強化，幫助學子提升國際化。

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