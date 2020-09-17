自由廣場》改革學術圈老人政治

民主化升等是大學自治前提

◎ 戴伯芬

教育部研修「專科以上學校教師資格審定辦法修正草案」，擬強化大學教師自審監督機制、提升學校自我課責能力，引發台灣大學系統三校校長聯名批評，認為教育部有侵犯大學自治之虞；另一方面，教師工會則提出大學升等制度的種種弊端，尤其是外審委員指定不公，嚴重侵害教師升等的權益。

教師升等不同於企業選任主管，總裁說了就算。一般說來教師升等需要經過系、院、校三級三審制，目的即在維護升等的公正性，嚴防徇私舞弊情形。第一級是由系教評會把關，通常就教師教學、服務做一般性考核，如果通過就可以由院送外審，交由學校以外的相關領域教授審查，審查結果再送回院、校教評會做決審。看來制度設計十分嚴謹，執行則是另外一回事。

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院、校教評會的委員是由各系以及各院組成，以輔大這樣的綜合性大學來說，有十二個不同學院，文學院不了解醫學院專業，理工不清楚社科標準，從對教師個人教學服務的熟習度與研究專業相關性而言，系教評會最了解教師，其次才是院，但最終的決策權是在校教評會，校教評會有最終否決權。所以只要院或校教評會送外審不夠公開透明，即容易製造教師升等不過，特別是在私立學校，基於成本考量，多數學校不願意教師升等的主因是會增加人事費支出。

這個金字塔型的威權結構，讓大學得以假自治之名，形成主管或資深教授由上而下、對資淺教師的控管，再巧妙地結合限年升等條款，要求年輕教授在六年期限內無法完成升等者就得走路，更鞏固了學術體制中的老人政治，於是乎年輕教授不敢忤逆資深教授的意見，因為升等還要看上面挺不挺；才華洋溢的新銳學者產出的論文甘心讓主管掛名，因為爭取研究經費也要看學官的臉色。有位國立大學的年輕助理教授好不容易申請到科技部研究計畫，系主任要求除主持費之外，其他的業務費皆要交由主任統籌管理，就連計畫買根螺絲都要向主任請購，顯現學院內部權力的極度不公。

大學校長需要了解大學不是企業，自己也非總裁，以外審委員意見做為教師升等與否的判準，才能真正落實大學自治。教育部修法考核各校升等制度的執行品質，將有助於改善升等制度弊端，落實民主的大學自治。

（作者為輔仁大學社會系教授）

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