自由廣場》惡霸為鄰 能不慎乎？

◎ 張勳慶

在中國央視主播李紅，嘲諷國民黨派王金平前來參加海峽論壇是求和後，國民黨基於對等不派人員參加，環球時報總編輯在此時為文，李紅只是媒體工作者，不能代表中國大陸政府的立場，李紅也自我造句，將求和解釋成尋求和平；更荒謬的是國民黨大陸事務部主任左正東對此稱兩岸關係緊張，台灣人對中國心態非常脆弱，好似王金平行不得也，是台灣民心出了問題。

若從指派王金平到央視李紅求和，鬧翻後環球時報把責任歸咎李紅個人，再到國民黨左正東怪罪台灣民心。基本上就是在民進黨當家下，兩岸關係緊張，國民黨意圖在社會民心中重拾兩岸橋樑角色，但共產黨也在江主席對九二共識未予認同、外加國民黨內部腳步凌亂，於是便用高高在上姿態去口頭吃豆腐，但國民黨基於往後可能被烙上賣台印記，還是選擇嗆聲一下比較好，便找李紅當代罪羔羊。

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稍微了解兩岸目前生態和國民黨處境者都可看出其中變化，但左正東卻將此全都歸咎台灣民心，再對照近日連國際鳥會都在中國施壓下，硬要在台灣的中華民國鳥會不得有台獨立場，連自然生態中的禽類都得貫徹一國兩制，就更不用談台灣在疫情期間，飽受中國透過世衛黑手政治打壓。有著數十年惡鄰在身旁，不斷用言詞和軍事力量暴力恐嚇，台灣民心豈能不提防和小心面對。面對對岸這頭隨時會抓狂的大猩猩，若把此說成民心脆弱，那今日香港民心的反抗北京強行訂定國安法，豈不也是脆弱的一面，六四天安門血腥莫非也是無理鬧事。

其實，央視主播李紅會在王金平行前嘲弄這人是來求和，根本不是個人的立場，而是共產黨趁機要給陷在野困局的國民黨下馬威。今日眼見可能弄到破局又可能把國民黨推向更本土化，於是改口說是李紅個人意見，任誰都看得出來，這是打自家小孩去給對方有個面子。現在環球時報總編卻說是李紅不懂事闖禍，李紅也把求和解釋成尋求和平，什麼事碰到共產黨都能來個「另類造句」，誰都看出來是在耍嘴皮硬掰，偏偏國民黨大陸事務部主任還信之不疑，反怪台灣民心出問題，那真正玻璃心不就是他自己？

（作者是文字工作者）

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