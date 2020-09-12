自由廣場》金融黑歷史：央行財庫通黨庫

◎ 羅承宗

繼「故宮國寶黨產說」後，日前國民黨立委葉毓蘭又加碼拋出「央行黃金黨產說」，稱黃金乃國民黨帶來台灣，並建議國民黨要求政府發還云云。從法律而言，這種建議毫無請求權基礎，不值一哂。但從歷史來看，中央銀行與國民黨間這段黑歷史，值得藉機溫習。

中央銀行曾以「無息透支」方式借給中國國民黨一案，於二○○○年一月前立委鄭寶清早已公開揭露。只是中央銀行不肯正面回應，並以查無「未了債權」來蒙混世人。延宕多年後，直到二○○七年三月間，中央銀行才坦承曾於一九六一至一九七○年間，陸續提供五筆無息貸款給國民黨中央委員會、財務委員會及大陸工作指導委員會，貸款額度合計一億六千五百萬元，實際動用一億六千四百六十五萬元。又這筆借款，除一筆有提供實質擔保外，其餘都以信用保證方式借貸。

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中央銀行非一般銀行，依據中央銀行法第十二條規定，央行業務往來範圍，僅限於政府機關、銀行等金融機構、國際及國外金融機構。國民黨當時連法人資格都沒有，但卻能以內部委員會名義，從央行無息借出上億貸款，已顯然違法。只是當年決定放款的涉案公務人員乃至法律責任，迄今仍渾沌不明。

立委葉毓蘭對央行如此關心，令人欣慰。建議不妨開議時促請央行提出專案報告，徹查這段黨國威權體制下「央行財庫通黨庫」的金融黑歷史。

（作者為南臺科大財法所教授兼所長）

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