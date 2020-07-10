自由廣場》監察院人事案 請開放黨籍立委自由投票

◎ 曹耀鈞

六月二十八日國民黨立委佔領自家立法院議事廳，欲凸顯監察委員被提名名單的不適格與酬庸性。七月三日總統府秘書長蘇嘉全預定率領監察院長及委員被提名人，拜會立法院長及朝野黨團，但在二十多名國民黨立委提前在立法院門口「卡位」抗議之下，立法院隨後宣布臨時取消拜會。依筆者看法，此次的監院委員提名雖有爭議，但並非影響國計民生甚鉅的政策，所以國民黨的兩次立院舉措，得不到人民回響本在意料之中！

不過，這些行動也並非全然鬧劇，它已再次提醒全民，這次總統提名監察委員從原先的預擬撤回並暫停公告到最後的缺額提名，在野黨和部分人民所關心的最大疑慮，乃是落在這些被提名人所謂的「弊案在身」和「政治酬庸」。但是，全國民眾在近幾次連續選舉的疲勞轟炸下，早已分不清訊息是真是假？所以筆者希望立法院在七月十七日進行監察院人事同意權案投票時，建請執政黨能夠開放黨籍立委自由投票，不要以黨紀強迫民進黨立委投下同意票！而在野黨立委能夠全力嚴謹審查陳菊女士（但記得千萬不要羞辱，否則模糊焦點並適得其反），究其所領導的高雄市府團隊所涉及的重大舞弊案件與她個人的相關性！並請一一針對被提名的監委，具體舉出民進黨政府對這些人遂行政治酬庸的證據！甚至有幾位被提名委員，數年前公開質疑監委存在必要性的主張仍然歷歷在目，如何自圓其說？真心期待立委們能在本次立院臨時會完全揭露證據，並讓當事人有機會完整說明與澄清，讓全國人民充分明白這次監察院長及監察委員人選的適任與否。

近日我看著報紙刊出陳菊女士她四十年前，因爭取民主自由人權被捕受審的滄桑照片，總是希望她能站出來為自己澄清幾句。我相信不論朝野各黨派人士，對一位擔任過行政院閣員和高雄市長多年的女性長者，並不會有太多先入為主的惡意。大家真的也想聽聽妳的解釋，衡量妳到底夠不夠格擔此國家名器？真心希望，監院人事當然可以沒有提滿，但是人選最後一定要夠好！

（作者為政府國防廉潔評鑑外部專家）

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