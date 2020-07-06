高教展望》海大校長張清風︰專才教育 海洋研究領頭羊

國立台灣海洋大學校長張清風。（記者俞肇福攝）

辦所令人感動的特色大學 吸引學子加入

記者俞肇福／專訪

已有67年歷史的國立台灣海洋大學，是國內海洋教育的龍頭。海大校長張清風表示，台灣是海洋國家，「誰能掌控海洋，這國家就更有影響力！」海洋專業是海大的教育特色，也要持續扮演海洋研究的領頭羊。他以「學生為本的人文關懷，辦一所令人感動的特色大學」為職志，希望吸引更多學子投身海洋事業。

專業特色 少子化衝擊較小

張清風指出，在少子化的激烈競爭時代，「大學特色」非常重要。海洋大學的水產、海洋、海事科系完整，就因專業特色，受少子化衝擊較小。海洋大學培養海洋各領域的人才，這就是海大的競爭優勢。

他表示，台灣是海洋國家，加上全球環境變遷，更需要海洋人才。從水產、漁業、航運、氣候變遷、海洋生態、暖化、污染、海洋資源枯竭等問題，都凸顯海洋教育的重要性。海洋大學未來會越來越重要，畢業生也會越來越重要，校友在海洋產業都扮演重要角色。但這跟學校在世界各大學的排名沒關係，大學若過度追求排名，只會迷失自我、失去發展定位。

他表示，海洋大學因是專才教育，海大學生在就業市場很搶手，不會「畢業即失業」。且學校不但培養學生的專業領域知識，也培養跨域學習，要求全校學生都要學習程式語言、海洋科學概論、英文能力，大四畢業前也要學會50公尺游泳。

張清風指出，台灣未來的希望在年輕人身上，他在2012年接任校長時訂下願望，編列預算補助海大學生出國進修，從2012年編列500萬元獎助學金，到2019年已編列2000萬元補助學生出國，學生現在每年甄選競爭激烈要爭取出國。

學士後專班 頂大生也來讀

現代化船舶航運朝向專業化、智能化發展，海洋大學更針對具有學士學位以上的社會人士，開設輪機及商船學士後多元專長培力課程培育專班，讓有志從事海勤工作的青年加入，挑戰「高薪資的藍海」；海大最近與長榮公司、中鋼運通公司及陽明海運等國際知名航運產學合作，提供學生修業3學期共15萬元的學雜費補助及生活費補助，為航運產業儲備人才。因為學士後專班辦學成功，吸引不少台大資工系、台大土木系、清大、交大、成大畢業生前來就讀。

專班模式更已引領台灣產業培養所需人才，海大海洋工程系就這樣做，因為離岸風電工程需要大量特殊人才，海大鼓勵產業人才進來跟學校合作培育。專班模式可應用在各產業，讓企業與海大合作，大二時就遴選對產業有興趣的學生，企業界派幹部來參與授課，並在大三、大四時安排學生實習，畢業後就能進入職場無縫接軌。

產學合作 畢業後無縫接軌

張清風指出，讀輪機系、商船系學士後專班的學生，絕大多數都能通過交通部海勤考試，到相關公司上船實習1年就可當三管輪或三副，月薪從12萬元起跳，5到10年後，如果升格成輪機長或船長，就有25萬到30萬元，也可調回陸地當管理階層，航海人才是「做越久越值錢、價值更高」。

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