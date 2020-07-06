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高教展望》培育人才 學者籲可推「海事公費專班」

2020-07-06 05:30
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教育部106-110年海洋教育執行計畫部分指標

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕海洋教育面臨少子化及跑船辛勞，導致推動不易。教育部雖設海洋教育計畫並列指標，但私立教育事業協會理事長唐彥博認為不夠。他建議設「海事公費專班」，增額補助大專開課，並從中小學起大力宣導海洋，也要參與國際鏈結、加入科技智慧等，培育更多海洋人才。

教育部自96年起因應海洋教育政策白皮書，每5年推動執行計畫。圖為台南海事學校3年級學生赴日本鹿兒島海上實習。（資料照，台南海事學校提供）

海洋教育推動不易 供需失衡

教育部自96年起因應海洋教育政策白皮書，每5年推動新一波執行計畫，而根據106到110年計畫書，海洋教育仍有人才供需失衡、校院課程未符國際規範、學生從事海上工作意願不高及產學落差等問題。因應作法包括設相關指標，如每年培育600名海洋專才、水產海航實習訓練350人次、海洋教育課程傳授1.5萬到3萬人次等。

國內海事類科具有專業特色及就業競爭力，但曾任台北海洋技術學院校長的唐彥博也呼籲，海洋領域多少要面對生源減少問題，加上高職端海事群科不多，專業培育比其他領域耗時。加上僅3分之1學生畢業後願意跑船，他建議政府分析海洋1到3級產業人才需求，加入海洋休憩、國艦國造、無人駕駛等領域，連結STCW國際公約規範，提升國人整體海洋意識。

唐彥博更建議開設「海事公費專班」，並從國小到大專一條龍宣導，增額補助大專擴大開設相關課程。就業銜接上也可提供如青年儲蓄專戶等資源，並幫招生困難的海事專校、海事科大等有效整合。

從國小到到大專一條龍宣導

教育部表示，海事人員屬交通部主管，交通部如有提出培育海事人才的需求，教育部會援引農委會、衛福部等模式，跨部會合作開設從中學到大學的海事人員公費專班，以因應產業需求。

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