自由廣場》港股神鬼交鋒

◎ 陳止戈

香港股市正在上演一齣世紀神鬼交鋒，有人拚命在「撐香港」，更多的人則沒命似地「蹭香港」！

中國十三屆人大五月廿八日閉幕，拋出「港版國安法」授權立法議案通過，當天恒生指數收盤報二三一三二點。到七月三日惡法實施三天後，計二十四個交易日，港股收盤報在二五三七三點，漲了二二四一點，漲幅九．六八％，任誰都看得出來其中必有貓匿，機關究竟在哪裡？

去年「反送中」如火如荼鬧騰半年，接下來武漢肺炎又折騰半年，現在再來一個「國安法」必殺神器，正常社會想必早已奄奄一息，港股卻像個迴光返照的病人，滿面紅光。

凡事碰到中共，就不能用正常的邏輯來思考。正常的經濟運行規則是：香港旅遊經濟遭到重創，進出口貿易萎縮，失業率暴增，股市理應等比下挫，但是為了印證祖國的強大，工商業愛國向心力大爆發，股市「人工盤」被當成了首要戰狼任務，數據顯示民間資金大量出逃，但是來自北方的神秘資金卻及時來接盤，逆勢集中拉抬國企紅籌股，硬是給習主席「撐」出一波「面子行情」。

為了因應中美脫鉤，在美上市的電商股率先赴港掛牌，已經吸金兩百億港元，「撐港股」究竟砸下了多少銀彈，只有中南海幾個寡頭知道，至於還能撐多久，恐怕連習近平也莫宰羊。

帳面上來看，香港外匯儲備有四千五百億美元，有消息說其中四千億美元已被中央挪用，流通的五百億美元，能撐住港幣聯繫匯率不破嗎？川普如果耍狠打一場貨幣戰，港紙還值幾文？天知道。

金融交易有人進就有人出，國際資金跑都來不及，中共自以為買下繁華香港也很划算，殊不知挾在中資大軍隊伍中，有沒有魑魅魍魎混跡其間？一般而言，中國貪官污吏最大的苦惱是如何洗白藏錢，這一波撐香港的神聖任務，正好提供了他們混水摸魚的空間，挾在隊伍中光明正大地暫泊香港，再伺機移轉到第三地，可以神不知鬼不覺，這些人不折不扣是「蹭香港」而來的，習近平就算心裡有數，恐怕也只能睜一眼閉一眼吧！

（作者為業餘投資人，新北市民）

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