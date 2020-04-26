自由廣場》「去中國化」的國民黨

◎ 陳建志

「民進黨」是民主進步黨的簡稱，而「國民黨」則是中國國民黨的簡稱。自創黨以來，民進黨的政治人物很喜歡在演說中以政黨的全名來自稱，特別是在選舉造勢爭取政黨票的認同時，因為民主與進步二字皆有明顯易懂的正面意義，何況這是該黨的創黨核心價值。

反觀國民黨，除非是在深藍眷村選區，否則罕見以中國國民黨五字全名來向民眾爭取政黨票的認同，刻意淡化「中國」色彩、模糊親中立場，以吸引中間選民支持。

再來看英文名稱。民進黨取字面上的意義，全名Democratic Progressive Party，簡寫為DPP。Democratic 是民主的，Progressive是進步的，Party是政黨。國際媒體很容易理解其政黨信念，建立對該黨的第一印象。

至於國民黨，選擇音譯，而為Kuomintang。不認識中文的外國人，初看時根本無法了解這是什麼意思，甚至無法聯想這是一個政黨的名字。若要讓外國人理解，應是意譯Chinese Nationalist Party才對，因Kuomintang這名稱完全無益於該黨的國際宣傳。但中國國民黨並不在意，其真正原因，與使用「國民黨」做為中文簡稱一樣，就是不想讓外媒將這個Chinese政黨聯想到中國。

在國內不敢使用中國國民黨全名行銷，在國際上不敢以Chinese Nationalist Party這個正確的翻譯示人，但每一看到台灣社會討論「正名」問題時，卻又生氣跳腳，罵人家「去中國化」！這樣的反應，說明了這個政黨不是精神分裂，就是長期以來習慣欺騙的本質！

呼籲國民黨，如果這麼反對華航等機構的改名，那麼可否請貴黨以後在選舉期間多多使用「中國國民黨」全名，並且在國際上以Chinese Nationalist Party來自我介紹呢？同時也呼籲媒體，既然國民黨反對目前社會上對正名的呼籲，那麼我們應該改以「中國黨」來做為對中國國民黨的簡稱。

（作者曾任野百合學運文宣組召集人，現任職資通訊產業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法