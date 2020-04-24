自由廣場》磐石號大敵：網紅

◎ 廖念漢

海軍運補艦「磐石號」，在此次遠航敦睦任務中有二十餘位官兵染上冠狀病毒，頓時成為眾矢之的。看到海軍相關官員們焦頭爛額回應媒體，也在第一時間向全民鞠躬道歉。持平而論，媒體監督國軍是好事，但絕對要根據事實基於善意，並要做足功課才能讓官兵信服。

此次在媒體及網紅中，最讓筆者覺得「不靠譜」的人有一，沒水準亦有一。不靠譜的是「北漂美女」李明璇，其言：「宗教盛事的媽祖繞境、國軍漢光演習都延期了，麻煩國防部要向國人交代必須敦親睦鄰的原因？」

一年一度的遠航敦睦，最重要的目的並非敦睦，而是讓海官（士官）的應屆畢業生，藉由遠航進行加油吊掛、防空反潛接敵等戰術演練，實施一次綜合總驗收。在未與南非斷交前，航程最遠可達開普敦軍港，在新加坡補給後就長達二十多天不靠港航行，一趟航程最起碼二個月以上。

畢業生結束遠航後就分發到各艦隊服務，不可能隔年再集合他們放下當時的職務進行演練。如果沒有遠航綜合訓練，絕對會影響該年班的素質，這個損失是國力的損失，在戰爭時就會顯現出來。所以這完全與「媽祖繞境」或「漢光演習」的性質不同，其影響層面亦無法相擬。

軍艦不是郵輪，常在惡劣海象出海，官兵顛簸嘔吐司空見慣，艙內擁擠不堪，床鋪像烤麵包箱架般重疊，用水有限制，充斥著重柴油味，經常沒有葉菜類可吃等。所以沒當過海軍的人，不要用想像來當海軍，一身潔白軍服的背後有太多辛酸淚。

筆者曾陪羅總長搭乘陽字號去東馬，親眼目睹上尉空聯官吐到臉色發白，好奇問他飛戰鬥機都不暈，坐軍艦怎會暈？他答軍艦搖晃數十小時，戰機幾分鐘就結束了。所以希望國人能夠用同理心看待此次遠航官兵，畢竟，這些年輕人一個多月沒回家了。

至於沒水準的是網紅陳沂。其過去曾在臉書直播嗆「志願役都是廢物」，今又在臉書狠酸國軍「扯後腿造成防疫破口，到底對這個國家有什麼貢獻」？語不驚人死不休，最怕沒人搭理。

不過還是善意提醒陳沂，軍人早就納稅了OK!藉此以馬克吐溫《鍍金年代》的金句贈與：「有些網紅臉美、胸大腦空空」。至於軍人對國家有什麼貢獻？就是保障一些智障的網紅在胡說八道。

（作者為陸軍官校講師）

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