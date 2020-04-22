自由廣場》建媽祖神像來防疫？

◎ 冼義哲

正當澎湖舉縣上下力守武漢肺炎「零確診」的防線時，縣府卻無預警地在縣府招標資訊上發布了「CW-1109023 媽祖雕像（佛首）組立統包工程公開招標公告」，引發縣民一陣議論，更讓公民團體痛批「古有『明修棧道，暗渡陳倉』，今有『臺前防疫超前部署，臺後續建大倉媽祖』」，讓大家相當錯愕。

九年前時任澎湖縣長的王乾發決定大額舉債，在澎湖內海的大倉島上興建號稱世界最高的媽祖神像，後於陳光復前縣長任內決議停建，至現任縣長賴峰偉主政後縣府一度決定在大倉島重建，而重建之決策也引發公民團體發動公投連署反制；在議會殿堂中，賴縣長稱反對續建者為「雜音」並表示毋需理會，但立媽祖神像的總工程費預算尚被保留於議會而未審查，如今砸錢投入在組立「佛首」如此具有爭議的工程上，而且預算提報之時又未如此載述，不免引人質疑折損縣府信用。

正當社會為了防疫及應變產業衝擊焦頭爛額之際，澎湖縣府不思索如何有效紓困、不規劃疫情後振興經濟的策略，反而大筆一揮要花四百萬元去把媽祖佛首組立起來，專橫地把不同意見都視為無物、鴨霸地執意續建，讓人萬分費解。何不將四百萬元投入協助因疫情影響的底層失業工、農、漁民度過衝擊？難道澎湖縣政府是真的打算要蓋媽祖像來防疫嗎？

輿論因縣府「趁疫偷襲」而譁然，縣府卻表示將針對大倉媽祖案做出「最完美決定」，然而，自二○一一年此案一出，民間無論是體制內的陳情還是體制外的抗議，都一再的指出本案的弊端—燒錢，卻沒有明顯的效益；有提案，卻沒有詳盡完整的計畫；說是要建設，卻只留下大倉島生態破壞的惡果。但自詡「重返榮耀」的賴峰偉縣長，似乎沒有要傾聽民間意見的打算。

近十年來，民間已經提出諸多替代方案，為縣府設想各種退場機制，賴峰偉縣長並非沒有台階可下，領導者面對沉默成本應該要「能斷」，為錯誤建設立下停損點，而不是將錯就錯、一錯再錯；縣府更不應該嘴巴上說要做出「最完美決定」，行動上卻是在全民防疫的此際，去推行如此重大爭議的案件，這恰恰好是最完美決定的反面。

（作者為澎湖青年陣線召集人）

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