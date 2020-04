自由廣場》回應「老Ｋ黨何不修憲」，民進黨何不修改公投法？

◎ 張惠和

拜讀王景弘先生「老K黨何不修憲」,個人有很深的感觸,那就是「民進黨何不修改公投法」?

依憲法,現在的國號是中華民國,不管是名字要改為中華民國台灣或台灣都要修憲。既然蔡總統認為中華民國台灣是台灣人民的最大共識或最大公約數,王景弘先生也認為國際間都稱台灣是國家,用中華民國台灣,簡稱台灣,是法律與現實的妥協,獲大多數人民接受。那為何不修憲?

理由不一而足,最多的說法是修憲門檻太高,不可能通過。其實這根本不是理由,只要民進黨負責任地提出修憲版本,不贊成的立委點油做記號,以後選舉都不要投票給他們,民進黨可是一點也不吃虧。

另一個重要原因,則是美國的態度。美國與台灣的關係,目前雖然處在歷年來的最佳狀態,但對於台灣推動修憲正名,一般認為態度仍然保留。因此蔡英文政府不會、甚至不敢真的推動。

但前述兩點並不代表修憲無門。筆者建議執政黨按部就班,先修改公投法,將制憲權在公投法內予以落實,適用領土、國旗、國號變更,並降低公投門檻。之後,正名工作從連署到公投都由民間推動,執政黨就不會被國際社會指責為「麻煩製造者」。一旦公投通過正名,美國也只好「尊重台灣新民意」,台灣才能成為正常的國家。

(作者為退休公務員,新北市民)

修憲:中華民國亦稱為台灣

◎ 王克雄

武漢肺炎在全世界大流行,災情慘重,不少國家的政治領袖及媒體一再指責中國要負最大的責任,並導致部分地區出現排華事件。外國人分不清楚The People’s Republic of China與The Republic of China,對他們來說,都是中國。台灣人也就被冤枉為中國人,受到與中國人一樣的歧視。為了保護在國外的台灣人,我們必須刪除護照封面的「The Republic of China」。

憲法並沒有規定護照封面要有中華民國的名稱,所以有人就建議只寫「Taiwan」。這些年來政府常用「中華民國-台灣」,但實際上並沒有這樣的國名,是一種權宜措施,外國人也不會如此來稱呼。中國無理要求外國政府同意「一個中國」,不允許稱呼我們為「中華民國」,大家也就稱呼我們為「台灣」。既然如此,我們就應該順其自然接受「台灣」為國名了。

要更改國名必須經由民主程序來決定,但現行的公投法不准變更國名,只能依照「中華民國憲法」來修憲。很少人知道希臘的正式國名是「The Hellenic Republic」,但在聯合國通用「Greece」,亦即有兩個國名。因此我們可以有兩個國名「中華民國」及「台灣」,如此我們可以尊重那些對「中華民國」有很深感情的人。由於照顧藍綠兩陣營的關注,希望可以得到四分之三立法委員支持這個修憲的建言。我們仍然保留「中華民國」的國名,只是也可稱為「台灣」。

(作者為美國台灣研究院發起人之一,台南市民)

