自由廣場》國民黨忘了消費券的教訓？

◎ 黃惟冰

針對武漢肺炎紓困特別預算內容，立法院國民黨團主張其中應編列一千億，用於向全民直接發現金。此提議，也獲得馬英九的支持。然而，發現金乍聽之下或許最為方便，但考量必然產生的替代消費，對於刺激內需，加速經濟復甦，效果恐怕大打折扣。

馬政府曾在二○○九年舉債八五八億用於發放「消費券」，但替代消費高達七成，帶動經濟成長率極為有限的教訓殷鑑不遠，如今國民黨竟又想故技重施，背後動機與目的，令人難以理解。（資料照）

第一，台灣目前遇到最主要的經濟挑戰在於，大多數的民眾都因疫情關係而不願出門。換句話說，民眾缺的不是現金，而是出門的意願。在這樣的情形下，單純發現金，而不去處理意願不足的問題癥結，將形成替代消費，也就是民眾會把政府的紓困補助存起來，短期內不會進行額外的消費。

相較之下，有消費才領得到，而且消費越多就可以領到越多的「酷碰券」補助方式，才是對意願不足的對症下藥。因為民眾會因不想錯過領取補助的機會，而在政府規劃的期間、場域及商品項目內，進行額外的消費，進而達到「點火」的刺激效果。

第二，對於生計受疫情衝擊，導致收入大減的部分民眾，政府已編列一○三五億預算，規劃進行現金紓困，補助對象超過三百萬人。也就是說，這些由於收入減少，可能緊縮開支，甚至影響基本生活需求的民眾，才是政府「因人設事」直接發現金助其度過燃眉之急的正確對象。因為這些民眾在收到紓困補助後，比較不會存起來，而是會傾向立即花掉，也就沒有替代消費的問題。

總結而言，馬政府曾在二○○九年舉債八五八億用於發放「消費券」，但替代消費高達七成，帶動經濟成長率極為有限的教訓殷鑑不遠，如今國民黨竟又想故技重施，背後動機與目的，令人難以理解。

（作者從事公共服務業）

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