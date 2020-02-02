自由廣場》蔣萬安的錯誤示範

◎ 紀安秀

第十屆立委一日就職，沒想到，走馬上任的國民黨團新書記長蔣萬安，竟然帶著他年幼的兒子，率領黨團召開記者會，質疑政府口罩統一調度的成效，因為大批民眾反映買不到小孩的口罩，開學在即，呼籲政府落實相關配套措施。

中國爆發的武漢肺炎在春節連假期間迅速擴散，我國政府隨即組成防疫小組，擬定因應措施，防止疫情擴大，包括協調業者加開口罩生產線，統一徵購、調度及分送通路，近期應可獲得預期成效。

雖然如此，筆者認為，立委反映部分民意，呼籲政府落實防疫的相關配套措施，照顧學童，無可厚非，政府當然責無旁貸。但蔣萬安「勞師動眾」將未成年孩子推上具有濃厚政治色彩的舞台前線，則令人無法苟同，簡直可以說是最糟糕的錯誤示範。

殊不知，個人隱私權的保護，是政府及全民共同努力的目標，尤其孩童的姓名、相貌、特徵、就讀學校及足資識別其個人身分的資訊，許多法令都已明確要求不得公開或洩漏，應嚴格遵守「去識別化」的規定。蔣萬安身兼「立法者」的重責大任，竟然罔顧孩子隱私權，讓孩子在眾目睽睽下任由媒體拍攝，或許新聞的話題性夠，但已然模糊焦點，甚至是否觸犯相關法令規定，有待權責機關查明，公眾人物實應知所警惕。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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