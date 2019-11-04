自由廣場》馬英九在英國說謊

◎ 莊雄吉

前總統馬英九十月三十一日以「十字路口的兩岸關係」為題，在英國牛津大學辯論社發表演說。據媒體報導，他強調必須透過九二共識改善與對岸關係，恢復兩岸互信，演說中並提到二○一五年的「馬習會」，表示他和中國國家主席習近平在新加坡會晤時，雙方確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」，為兩岸關係共同的政治基礎，雙方也同意加強兩岸交流的深度與廣度。

二○一五年馬習會時，「馬先生」（馬習會時習近平對馬英九的稱呼）在習近平面前只說「九二共識就是一個中國原則」，並沒有說「一中各表」或「一中各自表述」。如今他在外國演說大言不慚吹噓他和中國國家主席習近平在新加坡會晤時，有表示「一個中國，各自表述」，明顯欺騙中國，也睜眼說瞎話欺騙英國，等同於公開向世界撒謊。

馬英九飯可以亂吃話不能亂編，二○一五年的馬習會曾經是國際矚目焦點，兩岸領導人會談在當時可是很大的國際新聞，任何一言一行可都是列入紀錄的，何況牽涉國家主權論述，怎麼可以造假竄改歷史對話呢？

馬英九前總統及國民黨過去主張「九二共識、一中各表」，台灣朝野一直很尊重，可是二○一五年馬習會，當馬英九前總統公開講「九二香港會談，得到一個中國原則共識」後，變成是自我矮化，沒收「一中各表」，這是一個非常重大歷史事件，所有國人都記憶猶新，容不得馬先生竄改歷史。

（作者為國防部財務官退役，台中市民）

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