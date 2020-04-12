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自由廣場》與江主席談「這些人」

2020-04-12 05:30
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◎ 簡忠義

江主席就任國民黨主席之後，矢志要大力改革國民黨這家老店，精神可嘉，值得肯定。不過筆者認為，現階段進行改革，時機不對，唯恐一波三折，功虧一簣，老店改革之事不能操之過急。

老蔣和他的老店，在大陸因失去民心，中國共產黨趁機而起，把老蔣逼出大陸。老蔣在倉皇中，帶領六十萬大軍跨海來台，也將他的老店遷移台灣重新開張。老蔣到了台灣之後，一心一意只想反攻大陸，消滅共匪，雪恥復國，他無意建設台灣，也無心改革老店。

老蔣過世之後，長子蔣經國繼任，他聽信了日本友人及台灣仕紳辜寬敏先生的進言，毅然放棄了反攻大陸的大業，專心致力於建設台灣，完成了十大建設，繁榮台灣的經濟，讓中華民國曾經被排名在日本之後，成為外匯存底全世界第二名。

蔣經國努力建設台灣，發展經濟，卻疏忽了改革他的老店，這是他美中不足的地方。但是，他對中共匪幫的痛恨沒有忘懷，他不只一次以「三不政策」訓誡他的部屬，和中國共產黨「不接觸」、「不談判」、「不妥協」，要求全國軍民一體遵行，團結一致，才能使國家自立自強。

蔣經國過世之後，他的部屬有大老、有高官、有立委、有退將，個個左手握著新台幣，右手提著「九二共識」的大禮物，爭先恐後奔往大陸「朝共」，和中共主席握手言歡，立正聽唱中共國歌，坐正聆聽中共高幹訓話。「這些人」在台灣耀武揚威不可一世，而在中共面前個個都變成了乖乖牌的小學生，這些現象，兩蔣如果地下有知，一定會捶胸頓足，破口大罵「這些人」是畜生、王八蛋。

試想「這些人」把兩蔣的訓示，都可以當耳邊風置之不理，「這些人」有可能隨著江主席改革的音樂起舞嗎？很難，「這些人」不但不能成全您，反而有可能是江主席改革路上的絆腳石，成事不足敗事有餘，奉勸江主席不得不慎。

那麼要等到何時才能「動土」改革呢？報告江主席，必須等到「這些人」都辦完「告別式」或「追思會」之後才有「好日子」，不然「煞氣」很重，不得不慎重！

（作者曾任教師，新北市民）

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