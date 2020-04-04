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自由廣場》口罩援外就像「捐一日所得」

2020-04-04 05:30
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◎ 黃惟冰

蔡英文總統在四月一日表示，「前一個階段，我們組好了國家隊；在這個階段，我們要打國際盃，跟其他的國家一同做區域聯防、全面抗疫。」基於人道考量，台灣將捐贈一千萬片口罩，支援疫情嚴重的國家，包括美國、歐洲多國，以及所有的邦交國。

可以想見，此舉也引發國內正反兩面輿論。反對方大多主張，台灣目前口罩供需似乎尚未平衡，在完全滿足國內需求之前，是否應該暫緩援外。有趣的是，其中有部分反對者，先前還曾倡議台灣應該積極援助中國，甚至以此批評蔡政府。而當時，台灣的口罩產量還遠遠不及今日，前後對照，充滿矛盾。

事實上，台灣每日平均口罩產量已經站穩一三○○萬片，而且往一五○○萬片持續靠攏。換句話說，這波援外所用的一千萬片口罩，台灣不用一天就可以生產完畢。這樣的概念，就好比過去每逢重大災變，許多善心人士或公司行號，都會發起「捐日薪」救濟一樣。目的無他，就是在自己行有餘力的同時，顧及人道考量，展現同舟共濟。

此外，近期中國在國內疫情「被控制」之後，也開始向其他國家輸送物資。只是，許多物資的良率嚴重偏低，不僅造成浪費，更可能導致錯誤決策，因此飽受批評。在此同時，台灣若能提供高品質的醫療相關物資，一經比較，更能凸顯台灣製造ＭＩＴ的品質保證。對於日後台灣商品與中國商品，在國際市場進行品牌區隔與差別定價，也可收無心插柳之效。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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