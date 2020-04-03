社論》過渡性人物還是開創性政治家？

國民黨主席江啟臣與其他中生代，象徵著國民黨給社會的一線希望，如何引領該黨迎向主流民意的大勢所趨，將決定他們是過渡性人物還是開創性政治家。圖為江啟臣古裝扮演諸葛亮徵才，引發網友熱議。（翻攝自國民黨臉書）

江啟臣接掌國民黨主席亟欲改革再起，日前中常會通過改革委員會名單。但前有吳斯懷中國軍機繞台法理上不算挑釁之亂，繼之又有陳玉珍「中華民國才是國家，台灣不是國家」、「金門是中華民國的一部分，不是台灣島的一部分」之亂。江主席的首要之務，儼然是內部如何貼近民意接地氣。當前，力抗武漢肺炎是全國焦點，在野的國民黨缺乏使力點也就罷了，偏偏還有意識形態立委力求表現，令人搖頭。

中國機艦擾台算不算挑釁，只要看美軍的反應便知道答案了。台灣與中華民國的關係，也不難釐清。台灣是一個國家，目前名叫中華民國。而對岸，中國是一個國家，目前名叫中華人民共和國。中華民國，中華人民共和國，都是政府，不是國家。如果將中華人民共和國當作國家，那就是糊裡糊塗、大錯特錯，北京自己就說得很清楚：中華人民共和國是代表中國的唯一合法「政府」。中華民國與台灣的關係，亦復如此。如果連這個區別都搞不清楚，還要在國會殿堂五四三，真的是「沒資格當國會議員」！

陳玉珍稱，民進黨已經完全執政，不然就帶領人民修憲改名，不要天天愚弄國民。殊不知，「中華民國憲法」在該黨完全執政時便多次增修，現在台灣的民主運作，主要就是按照增修條文而行，這位立委也是這樣選出來的。金門與台灣，乃至台澎金馬，歷史背景容或有異，但今天二三六○萬人已經形成一個民主共同體，命運休戚與共。半個多世紀以來，台灣人民服役守衛金門，台灣納稅錢支援金門建設，包括陳委員的立委薪水，所謂「金門不是台灣島的一部分」，到底是想傳達哪一種國家認同？這些插曲其實無關宏旨，新聞炒作幾天便過去了。但每發生類似的插曲，就不禁令人感嘆，多年來民進黨致力於向台灣民意趨近，國民黨卻向北京黨意靠攏，彷彿不在乎台灣的社會觀感。

民進黨成立之後，逐漸將黨外運動與海外台獨結合起來，這樣的政治路線，台灣社會頗有疑慮，因為老Ｋ與老共基於不同論述的恐懼牌，導致台獨這個政治商品一直難受主流市場青睞。二○○○至二○○八年，陳水扁執政失敗，除了清廉度失信於民，很大原因也在於，傳統的台獨路線實踐，同時招致台灣內部的兩極反應，以及華府與北京在外部施壓。影響所及，二○一二年小英首次參選，仍未解華府對民進黨的心結。直到馬英九終統暴衝，內部引爆公民運動、太陽花學運，小英的維持現狀路線，始獲除了北京及其同路人以外者的肯定。如今，中華民國與台灣，被辯證整合為「中華民國台灣」，超越國民黨在李登輝時代的「中華民國在台灣」論述。此一演進，站在台灣國家終極正常化來看或感不滿，但當前的台灣民意顯然也具共識，更重要的是華府甚表支持，挺台政策、友台法案可為佐證。

二○一六年以來，兩岸關係漸行漸遠，台美關係速進佳境，其來有自。二○○○年選後，該黨告別蔣經國反共一中、革新保台路線，也告別李登輝主權在民（台灣人民）路線，改採連戰為代表的聯共制台、反獨促統路線，二○○八年馬英九執政後予以落實。此後八年，台灣日益向中國傾斜，經濟連結中國危及台灣經濟與主權的自主性，台海和平表象下北京對台軍事威脅遽升。於是，以二○一四年地方選舉為里程碑，民意鐘擺顯著背向國民黨，累積到二○一六年該黨大選慘敗。而小英列車新手上路，一時未能掌握路況，二○一八年地方選舉遂令國民黨獲得天上掉下來的禮物。可惜，國民黨卻從站起來的地方跌下去。同年竄起的韓國瑜，罔顧高雄市民的感受，上任不久便參選總統，而且比馬英九路線更傾中。更巧的是，習近平亮出九二共識的底牌是一中原則，而香港上演星火燎原的反送中運動。內外助攻，反而凸顯小英維持現狀的優越性，所謂的「中華民國台灣」爭議逐漸減少。

歷史轉折點，總會有一些偶然因素必然地發生。二○二○年大選剛結束，中國便爆發武漢肺炎，北京一開始隱匿疫情，幸賴小英政府超前部署，管制從中國入境及醫療物品輸出，而當時國民黨批評小英政府罔顧人道、狗官成群。事後證明，若按照該黨的中國優位思考，台灣危矣。江啟臣與其他中生代，象徵著國民黨給社會的一線希望，如何引領該黨迎向主流民意的大勢所趨，將決定他們是過渡性人物還是開創性政治家。歷史給了他們機會，也正在嚴厲考驗著他們。

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