新聞線上》習近平和他的超前部署

記者莊榮宏

武漢肺炎疫情以來，「超前部署」四個字成最時髦的名詞，說到底，習近平其實也是這四個字的奉行者。

二○一八年底的九合一選舉，民進黨大敗，二○一九年元旦習近平馬上「超前部署」，祭出「一國兩制的台灣方案」，以一步到位的手段，毀棄國共默契的九二共識，直接邁進一國兩制，改寫兩岸關係。

結果卻是引發台灣人強烈危機感，對中共極度反感，民進黨趁勢接收民氣，穩住原已潰散的陣腳，並集結蓄勢待發；不知是政治判斷不足還是政治智慧有限，總之習近平幫助了他亟欲翦除的敵人。

二○一九年二月，香港特區政府在中共默許下提出修訂逃犯條例，即俗稱的「送中條例」，形同全面箝制港人自由的「超前部署」，結果是引爆史上最大民怨，掀起最大規模的反送中運動，烽火連數月，港人對中共徹底絕望，更激起台灣人「唇亡齒寒」之痛，決定拋棄親中媚共的中國國民黨，轉向支持九合一大敗的民進黨，進而左右了二○二○年總統大選的結局；不知是固執成性還是不知變通，總之習近平領導的中共再次幫助了民進黨，並使台灣距離中國更遙遠。

今年的武漢肺炎病毒危害全世界，造成許多人枉死及家庭破碎，世人陷於哀傷與恐懼，中共不但沒有絲毫歉意，反而「超前部署」，反扣台灣「以疫謀獨」的帽子，還強化軍機繞台，更將病毒起源甩鍋給美國，妄指是美國軍人去武漢參加世界軍人運動會時將病毒傳入，不但激起台人對中共更大反感，也激起川普強力反擊，公開直呼武漢肺炎為「中國病毒」。

鄧小平生前在聯合國演說強調「如果有一天中國……在世界上稱霸，到處欺負人家、侵略人家、剝削人家，那麼世界上人民就應當……反對它，並且和中國人民一道打倒它」，這些話隱含的旨意，習近平掌權就拋諸腦後，拒絕韜光養晦，處處和美國爭霸，終於招來美中貿易戰的重大經濟打擊。

對內造成經濟衰退，對台工作一敗塗地，對港施政大失民心，對美陷入史上最冰點，江澤民十年和胡錦濤十年所辛苦累積的家業，習近平掌權不過七年多就敗得差不多。為了掩飾無能，捏造疫情「清零」假象；為了卸責疫情，傾國家之力甩鍋；對內不容異己，有異聲就下獄，對外頻頻樹敵，為國招來禍患。

依中共領導人一屆十年的慣例，習近平在二○二二年就應交給下一棒，讓其他同志有機會為黨和國家服務，但早在二○一八年習近平就進行「超前部署」，預先取消了任期制；只要他願意，最高領導人的位置他可以做到死為止。

如今面臨統治危機，加上中國經濟嚴重衰退，極度缺乏安全感的習近平勢必變本加厲以鞏固權位，不排除對外滋生戰端，藉外患以解內憂，一旦狂人出此下策，不唯周遭國家被拖下水，中國人民更將欲哭無淚。

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