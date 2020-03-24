自由廣場》吸食大麻 量刑過重 治亂還是添亂？

◎ 蕭福松

大麻是否除罪？尚未有定論。但廣受年輕族群青睞，吸食愈來愈普遍，卻是不爭的事實。因屬二級毒品，一旦被查獲，不論初犯累犯、情節輕重，量刑都在有期徒刑五年以上。為此，大法官會議做出解釋，認量刑過重，有違憲法比例原則。

大法官基於比例原則，希望給「犯行輕微」或「顯可憫恕」者自新機會，用心自值得肯定，但如何認定？標準為何？卻是個難題。實務上，不但增加檢警查緝難度，就審判來說，也必因見解不一，衍生更多的爭議。特別是此解釋，明顯低估犯罪者的心理動機及人性取向，極易蒙混法官，造成誤判。

少量毒品就可讓人輕易上癮，吸毒者為解毒癮，任何傷天害理的事都幹得出來，很多犯罪都和毒品有關，不能因為犯罪者只持有少許大麻種子或幼苗，便以「微罪」視之，輕忽犯罪者更強烈的犯罪意圖。

有心犯罪者，早就把法律及道德拋在一邊，倘若尚有一絲善良羞愧之心，必不致走到害人害己地步，毒品犯罪獲利可觀，又豈會在意人死活？顯見起心動念，才是決定是否犯罪的關鍵。

因此，不管是一顆大麻種子，還是一株大麻幼苗，都是吸毒、販毒的源頭，源頭不斷，勢難遏止毒品的蔓延。

制定毒品危害防制條例，目的在防止毒品擴散，也嚇阻潛在的虞犯，藉重刑阻斷其犯罪念頭。如果因大法官的「網開一面」，勢必鼓勵心存僥倖者更加放手一搏，大麻種成功了，可發一筆財富，即使被查獲了，也是輕罪，何懼之有？將更助長毒品氾濫。

防毒如同防疫，最怕有缺口，為種大麻者減輕其刑，就像為他們開了一道方便之門，只怕防堵不成，缺漏更大。

古云：「不治已病治未病，不治已亂治未亂」，大法官釋字第七九○號解釋，在反毒大作戰上，是治亂？還是添亂？令人費解。

（作者為國立台東大學教師）

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