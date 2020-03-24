自由廣場》國中生校外牽手要被懲處？

◎ 趙南星

據日前報導，就讀台中清水國中的同年級不同班兩位學生，穿制服在校外公園牽手，路人檢舉後，校方告知二人要各記一小過並寫悔過書，經雙方家長抗議，教育局居中協調後改為輔導。

台中市教育局指出，依教育部高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項第十條，不得籠統將情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或類似規定作為懲處要件，之前台中市並未有國中生因男女交往在公共場合牽手被記過的案例，校方作法明顯不妥。清水國中校方十九日已和男女學生家長溝通，並沒有記過，改以輔導方式取代處分。

關於此事，筆者身為國中第一線教師，有兩點看法。第一、校方應更明辨是非、承擔教育責任。校方第一時間選擇用校規處置，可見校方認為「在校外牽手」是偏差行為，應該予以糾正。在社會學中，偏差行為是指「不符合社會期待」的行為，若該行為不被社會認可，可能會被道德勸說，或用法律懲處，視狀況而定。但哪些是自己的道德觀，哪些又是觸犯法律，應謹慎分辨。這兩位學生，只是在公園牽手，依教育局事後指正，沒有違反規定，可見校方第一時間的處理，明顯失當，若非家長抗議後改為輔導，恐成定局。筆者認為校方身負教育責任，在懲處上更應謹慎。

第二、與其事後輔導，不如平日注重教育品質。學校教育和社會大眾，應更誠實去面對：一味的妖魔化未成年交往這件事，在學校或家裡也避而不談或匆匆帶過，就真的能杜絕未成年交往嗎？還是讓青少年選擇地下化交往，因性知識不足，反而讓未成年懷孕等問題惡化，衍生更高的社會成本？

二○○四年性平法上路後，下一代在學校接受性平教育，社會風氣也逐漸改善，但從此事件可知，社會大眾和學校教育，還有很長一段路要走。

（作者為台北市國中教師）

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