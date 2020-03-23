◎ 李筱峰

「中共竟然宣稱，他們現在零確診。」

「沒錯啊！他們也說六四天安門事件沒有死人。」

「不只沒有死人，他們說六四根本沒有天安門事件。」

「他們的人民也大多數不知道有六四天安門事件。」

「可是這次武漢如此重災，六萬多人逃出，消息封鎖得住嗎？」

「消息封鎖不住無所謂，他們的媒體只要照黨的意思報導就對了。」

「那不叫媒體，那叫中共傳聲筒！」

「悲哀的是，我們自由台灣內部也有某中國龍名嘴在媒體放話說，台灣二月死了兩萬多人！」

「台灣資訊這麼透明，講這種話不怕台灣人恥笑嗎？」

「他們不怕台灣人笑，也不怕台灣人不相信，他們這些媒體、這些中國龍可能自己也不相信，因為他們不是講給台灣內部聽的，他們是講給他們的主子聽的。」

「民主自由的台灣竟然有這種媒體！」

「那也不叫媒體，那也是中共的傳聲筒！」

「專制中國內部的媒體，沒有不當『中共傳聲筒』的自由，可是我們民主台灣的內部，竟然有人甘做『中共傳聲筒』！」

「也許是為了錢、為了利吧？」

「說到錢，我的好友趙慶河教授說：少花一點鈔票，鈔票上有病毒！我叫我女兒如果怕錢上有病毒，就交給我，我置個人死生於度外！」

「哈哈，那我也願意代勞。」

「瘟疫一來，錢多何用？還是命重要。」

「中共眼中沒有人命！」

「不，應該說，他們眼中沒有人民的命，至於他們中共高官，『我們一家都是人』！」

「他們怕經濟崩潰，連帶政權不保，所以要人民冒著生命危險開工復工。」

「趁這次美國也中疫，經濟慘衰，川普政績可能毀於一疫，他們中國非力撐經濟不可。」

「中國更厲害的是，他們外交部還可以推說，肺炎病毒是美軍帶來武漢的。」

「奇怪！既然是美軍帶來武漢，他們一開始就應該公布，為何需要幫美軍隱匿疫情？」

「他們說謊常常會自相矛盾，例如他們日前宣稱『國土確診病例為零』，我們台灣明白宣布我們的病例已出現一、二十人確診。這麼說，他們不就承認我們台灣不在他們的國土之內了嗎？」

「哈哈，他們承認台灣獨立了？」

（作者為台北教育大學名譽教授）

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