自由廣場》排華≠排黃

◎ 張權

近來美國總統和國務卿把「二○一九冠狀病毒」（COVID-19，亦稱武漢肺炎）一再公然講成「中國病毒」或「武漢病毒」，這雖是對中國不當抹黑美軍把病毒帶入武漢的反嗆，但有不少人認為此舉唯恐加深種族歧視的社會問題。

無獨有偶，親中媒體近來也出現了一些報導，畫面是白人看到黃種人就問：「你是中國人嗎？你們剛從中國來的嗎？」一副咄咄逼人貌，然後「華人」只能躲躲閃閃，不敢正面回答，最後獲得其他白人見義勇為、出手相救的感人結局。以這種內容欲引發我國閱聽人「排華受害者」的共鳴共感，實際上乃是配合中共大外宣的統戰手法之一。

在白人優勢的西方國家裡，我們黃種人身為劣勢者，是不爭的事實，疫情蔓延以來，各國也發生了一些針對黃種人暴力相向或言語霸凌的事件，原因都在於他們把遇到的黃種人都當成「中國人」，且把中國人等於「病毒」所致。然而，一些中國人在世界各地惡形惡狀所招來的「排華」現象，卻沒有理由讓所有黃種人來承擔。

身為臺灣人，我們的立場跟這些洋人其實一樣，對於中國把病毒放出來深惡痛絕。我們是臺灣人，不是華人更不是中國人，不需要閃閃躲躲支吾其詞。在客觀情況允許，沒有人身安全疑慮的條件下，此刻或許可以嘗試與洋人對話，表明「黃種人不必定是中國人，我是來自防疫第一名的臺灣，我們也反對中國病毒！」等等。如此一來，或許就有機會轉危為安，對方和周遭圍觀的人也學到新的常識，還讓臺灣有了能見度。

我出門隨身攜帶的酒精噴瓶，上面貼著「No Chinese-Virus」（拒絕中國病毒）的自製標籤，就是一項重要的對話工具（噴瓶本身也是恫嚇工具，令對方不敢輕舉妄動）。你我在白人強勢的西方國家裡或許都是劣勢者，但絕不是蒼白無力的他者，千萬不要輕易站在被害者的位置上直接宣告自己被歧視，「排華」不等於「排黃」，對方要針對的未必是自己，不必隨即對號入座。應當盡量利用機會、聰明善用對話、努力轉換權力關係，避免淪為結構中的受害者：先自救，才能救人。

個人力量無能改變中共政府及少數中國人在世上惡形惡狀所自招的「排華」大環境，但我，還有你，身為臺灣人，至少要知道如何在西方社會當前的這種氛圍之中自保、自救，也透過這種「溝通─擾動」的實際行動，回應西方社會本來就存在深處的種族歧視結構：至少他們會對這個議題產生更細緻的認知、更小心，不再輕易把黃種人都當成中國人，從而減少可能的種族歧視狀況發生。

（作者為台大法學碩士，德國台籍配偶）

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