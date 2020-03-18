社論》防疫、紓困超前部署救經濟

美國總統川普於十三日宣布全國進入緊急狀態。繼之，ＷＨＯ也宣布疫情已達全球。元月起迅速蔓延的武漢肺炎似乎越演越烈，從武漢封城、義大利封國，全球（三月十六日）確診罹患武漢肺炎人數已達十八萬○九六○人，死亡七一三三人，日前又傳出巴西總統確診疑雲，巴西總統數日前會見川普，市場更加恐慌。十二日全球股市摔入熊市，美股（道瓊）開盤暴跌兩千點，啟動熔斷機制，十六日又暴跌二九九七點，以近期波段高點以來起算，跌幅已達三十一．七％。台股自不例外，十二日一天市值掉一．六兆元，次日續跌，跌破五年線，六四三檔跌破淨值。十六日破萬收九七一七點，十七日跌至九四三九點。

現在大家關心的是，「高潮」是否已現？依過去經歷，瘟疫持續期間大約四個多月，連被視為最後堡壘的美國，也宣布緊急狀態了，疫情應該會逐步收斂才對，或者肆虐的嚴重性還會持續下去？但不管如何，武漢肺炎之全球災情，早已超過二○○三年的ＳＡＲＳ好幾倍。十七年前的中國ＳＡＲＳ，中國貿易量全球占比為五．五％，今天已達十二％，中國ＧＤＰ（國內生產毛額）更從一．七兆美元增至逾十四兆美元，行政院評估中國ＧＤＰ成長減一個百分點，台灣ＧＤＰ將減○．二九個百分點，依此推算如果中國今年ＧＤＰ成長率降至三％，即台灣ＧＤＰ成長率有可能保二都很困難，事情之轉變可能更糟。所以政府除了防疫、紓困之外，還要超前部署救市、救經濟。

台灣在此次武漢瘟疫的防疫作業與效率可圈可點是世界公認，這一點我們應給予政府掌聲，但也不能因此而鬆懈，更難的工作在後頭。紓困才是下個試煉場。上月底行政院將「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，送交立法院審議，總金額達六百億元，十三日立院三讀通過一毛未刪，蔡總統也在十二日召開國安高層會議，做出包括六百億防疫特別預算及四百億政府既有預算及基金移轉，總計千億元投入紓困與振興計畫。問題是千億元夠嗎？若不夠，還要增加時，「錢從哪裡來」？這總是過去紓困的一大難題。新加坡政府已投入八十億新幣（約兩千億台幣）協助企業救急，新加坡人口只有台灣的五分之一。

我們經歷了二○○三年的ＳＡＲＳ、二○一六年的北京禁中客來台，以及此次武漢肺炎的肆虐，已深深體會到觀光事業是最缺乏承受短期外在變數衝擊的事業群。是否值得國家每次都使用人民稅金紓困，值得在紓困案中充分討論。如此次全部紓困經費中，編列可觀的金額投入觀光升級與轉型的前瞻計畫，其實升級與否與此次疫災扯不上關係。如何因應國家將來可能會層出不窮的外來衝擊，是否考慮由政府主導集各觀光關聯事業，包含交通、餐飲業等聯合設立「觀光、交通、旅館、餐飲業因應外來衝擊紓困基金」，由參與者自營業收入自動提撥某一比例金額，如千分之一或萬分之三存入基金帳戶內，並由業者自行管理，將來再發生類似衝擊之時可以減輕人民之負擔，二來表示企業應負的企業責任，展示觀光事業自身在全體產業的價值。

由於觀光關係企業家數眾多，有大公司亦有個人微小企業，基金之設立不易，開始可由政府指導，亦可考慮六百億元紓困計畫中投入「觀光升級與轉型」的預算籌設時，部分使用在基金設立之上，達到我國觀光關係事業的真正轉型。

至於製造業的紓困，也是與觀光紓困同時存在的問題，政府亦應在此刻就要提前部署，如何進行有效的製造業紓困計畫。製造業多屬公司組織，除了減稅、融資優惠等全盤性紓困以外，政府或可及早組織「因應武漢肺炎全球斷鏈企業紓困小組」，將比較具政策性的科技製造業，依小組之協議納入專案做有效之輔助與追蹤。沒錯，經此次武漢之教訓，全球製造鏈之重新布局將成為一項趨勢，但也未必然，台商是否會撤中國製造部份回國生產，仍待政府官員鍥而不捨之努力。

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