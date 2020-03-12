自由廣場》停課不停學 先實境演練

◎ 蔡志鏗

日前，教育部召開「公私協力、線上教學演示」記者會，公開宣示一旦有班級或學校因疫情蔓延而停課，教育部將啟動線上教學及補課作業系統，會中並公布免費4G門號及優惠方案申請流程，經濟弱勢學生可享有十五天通訊「吃到飽」的免費優待。

日昨，筆者剛好跟東莞台商學校的錢主管交換過意見，目前對岸台商學校尚未復學，但是學校業已啟動線上學習系統，每天都有數十名各科教師在學校錄製教學節目，指導學生在線上學習，「停課，不停學」在對岸已是進行式。台灣應該急起直追，現在正是民氣可用的最好時機，教育部應該打鐵趁熱，建立起一套具體可行，而且具備教學效能的線上學習系統。

其次，學校因流行病而停課的案例越來越多，過去有登革熱、手足口症和SARS等，現在有新冠肺炎，可預估的未來，類似情況只會多不會少，這一套全國線上學習網路不但有其必要，而且乃屬當務之急。

再者，線上學習系統也必須透過實地演練的檢測，因此建議教育部明令各縣市教育局，要求各級學校分別依照部分班級停課，或全校性停課情況，進行啟動線上學習系統模擬，並從中發掘問題，以便進一步予以調整、改善。演練日期可選週六，因為本學期原定週六舉辦的校慶、運動會等，大多已經因疫情取消，線上教學演練正好可以填補空缺；而且週六家長在家，方便從旁協助。

最後，有關學童的載具或帳號等，應盡速採購、申請好，否則等到停課了，才要張羅平板電腦或申請帳號，就緩不濟急。

有關弱勢學生上網資費，筆者建議取消「十五天免費」，一律改為「停課期間免費」，如此一來，既可適用各種不同的停課情況，省去改來改去的繁瑣程序，再者也可免除政府跟弱勢族群斤斤計較的小氣形象。

（作者為台北市國小退休校長）

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